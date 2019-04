Meninger

Denne kronikken er skriven av Jacob Nødseth, Venstre sin ordførarkandidat i Kinn kommune.

Meir og tydelegare politisk styring

«Oppgitt», «overraska» og «frustrert» er ofte reaksjonar vi kan lese frå lokale folkevalde rundt om i heile landet. Ei sak som vart vedteken i formannskapet eller i kommunestyret for fleire månader sidan er framleis ikkje følgt opp. Administrasjonen har feiltolka signal, eller tek ikkje signal. Politikarane manglar informasjon. Dette er velkjent stoff også i Flora og Vågsøy, og det er politikarane sin eigen feil at det er slik.

Kvart fjerde år vel innbyggjarane folket sine representantar som skal styre kommunen. Min påstand er at i all hovudsak er denne styringa reint teoretisk og i beste fall svært avgrensa. Det meste av makt og mynde er delegert til tilsette som administrativt bestemmer det meste, og politikarane sit att utan føresetnader og verktøy for å gjere jobben innbyggjarane forventar. Politikarrolla er redusert til sandpåstrøing og til å lage overordna planer som ofte er så generelle og vide at dei er utan betydning. Med ein ny kommune i støypeskeia må vi gjere noko med dette: Politikarane må ta styring og ansvar, slik at dei kan haldast til ansvar.

Mykje av det kommunen arbeider med og har ansvar for må sjølvsagt løysast av våre mange dyktige tilsette og flinke fagfolk, med utgangspunkt i politiske føringar. Problemet er at denne dynamikken mellom folkevalde og administrasjon ikkje alltid er så dynamisk som den burde vere. Her er tre lokale døme:

1) I mine mange møte med næringslivet i Vågsøy blir den administrative handsaminga av plan- og bygningssaker til stadigheit løfta fram som svært krevjande. Samstundes synast politikarane tverrpolitisk å ofte vere usamd i måten administrasjonen forvaltar den mynda dei har fått delegert frå politikarane. Det er urovekkande mange døme på at det politiske nivået i Vågsøy har måtte ta tilbake mynde frå administrasjonen i plan- og bygningssaker. Det er bra at politikarane gjer det når det spissar seg til, men det er urovekkande at ein ikkje har klart å gjere noko med det underliggande problemet: Politikarane har ikkje evna å etablere ein kultur der politikarane styrer og der administrasjonen veit kva som er forventa av dei. Politikarane er for svake og utydelege. Resultatet er at vi går glipp av gode initiativ frå næringslivet og viktig verdiskaping og utvikling. Slik skal vi ikkje ha det i nye Kinn får Venstre bestemme.

2) I budsjettarbeidet i Flora sit administrasjonen kvart år og arbeider fram eit utkast ikkje underlagt andre politiske føringar enn generelle politiske planvedtak og nokre økonomiske vedtak frå tidlegare. Resultatet er at det blir brukt mykje tid og ressursar på forslag som eg vil tru også administrasjonen veit at med all sannsyn uansett ikkje blir vedtatt. Er det fornuftig ressursbruk? Svaret gir seg sjølv. I andre enden overlèt ein så til politikarane å sitte i seine nattetimar i desember og spikre budsjett på eigenhand etter at administrasjonen er «ferdig» med sitt utkast. Dette er ikkje heldig. Får Venstre bestemme blir denne prosessen annleis i dei komande åra: Då skal politikarane tidleg gjere prinsippvedtak og legge rammer for rådmannen sitt budsjettarbeid, slik at rådmannen bruker tida si rett. Vil vi til dømes ikkje auke eigedomsskatten og andre avgifter må rådmannen få tidleg beskjed om det, slik at han ikkje bruker tida si på å legge fram eit budsjett som legg opp til ei auke. Slik bruker vi administrative ressursar best mogleg og får meir forsvarlege vedtak.

3) I Firdaposten 26. mars kunne vi lese denne overskrifta: «I oktober bad politikarane om rask gymsal-utgreiing, men administrasjonen la saka vekk. – Kjenner eg blir trekt». Sitatet er frå ein av mine flinke bystyrekollegaer, Hanne Husebø Kristensen frå Høgre. Ho er frustrert over manglande framdrift i ei viktig sak, ein frustrasjon eg og mange andre deler. I Flora kjem ei sak til politisk handsaming og vedtak, og så er det lang praksis at etter at vedtak er fatta så er den politiske oppfølginga i stor grad over og saka er administrasjonen sitt eineeige. Politikarane vert kopla av. Slik bør det ikkje vere.

Mange slike erfaringar frå Flora har ført til at eg seinast i juni i fjor foreslo at administrasjonen kortfatta skulle rapportere til kvart møte i formannskapet og bystyret om status i viktige saker, forslaget mitt vart att på til samrøystes vedteke i formannskapet. Med ei slik rapportering, som etter mi meining er heilt sjølvsagt, får politikarane vite om ei sak er under arbeid, ikkje påbegynt eller ferdigstilt. Sidan dette vart vedteke har i alle fall ikkje eg registrert ei slik rapportering, og saka frå Firdaposten viser kor uheldig fråværet av ei slik rapportering er. Hadde dette vore på plass hadde ikkje min gode kollega trengt å bli «trekt», for då hadde vi hatt moglegheita til å gripe inn langt tidlegare. Eg tippar det hadde gjort kvardagen enklare for både folkevalde og den tilsette administrasjon.

Eg kunne tatt fram mange døme frå våre to kommunar som viser behovet for meir politisk styring, men desse tre er meir enn nok for å illustrere problemet. Likevel er det vanskeleg å få med dei andre partia på å gjere noko for å ta tak i det underliggande problemet: Vi må ha meir og tydelegare politisk styring. Eg har sakna ein debatt om dette på både prinsipielt og konkret nivå i vår kommune og håper at fleire enn Venstre vil engasjere seg i temaet med den nye kommunen i støypeskeia.