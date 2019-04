Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Dagfinn Hessevik.

En ikke-politikers tanker og refleksjoner

Dette er både et inserat i avisen, og et åpent brev til stortingsrepresentantene fra Sogn og Fjordane.

Det er skrevet etter at det ble ansatt brannsjef for Kinn kommune.

Om kommuneendringen har jeg to ganger tidligere uttrykt min mening i Fjordenes Tidende. Mine begrunnede konklusjoner som har gått ut på at Vågsøy/rest-Vågsøy bør stå alene, har dessverre ikke hatt gjennomslag hos flertallet av våre kommunepolitikere.

Meningsmålingen i Vågsøy i mars 2018 om Kinn Kommune, viste 62 prosent nei og 31 prosent ja.

Ved folkeavstemmingen 11. juni 2018 stemte 60,4 prosent nei og 36,8 prosent ja til Kinn kommune.

Heller ikke dette synes å ha hatt virkning på flertallet av Vågsøy kommunes politikere.

Ansettelsen av brannsjef er nok bare en forsmak på det som venter oss i Kinn kommune. Overkjøringer var ventet, men jeg hadde regnet med at de først ville bli praktisert når det skulle vedtas budsjetter.

Kan noen forresten forklare logikken i at Vågsøy/rest-Vågsøy med 6.000/5.500 innbyggere ikke kan være en selvstendig kommunal enhet når dette synes uproblematisk for Bremanger?

Med en befolkning på ca. 12.000 innbyggere sør for Frøysjøen, og ca. 5.500 nordenfor, må vi regne med at dette vil gi seg utslag i en slik fordeling av mandatene at representantene fra nåværende Flora, for all overskuelig framtid vil danne et solid flertall i Kinn. Dermed ligger det til rette for en utarming av Vågsøy.

La meg så legge til at det etter all sannsynlighet ville ha blitt like ille om vi ble en del av Stad kommune. Dette ble gjort så tydelig under forhandlingene mellom Selje og Vågsøy, at om dette skulle det ikke være grunn til noen tvil.

Realiteten er derfor at det i Kinn kommune ligger et potensial til å utarme Vågsøy, og det samme ville ha vært tilfelle om Vågsøy var en del av Stad kommune. Er det noen som er så naive at man tror at et slikt potensial ikke vil bli eller ville ha blitt brukt for alt det er verd?

Jeg finner det passende med to spørsmål til de fire stortingsrepresentantene fra Sogn og Fjordane:

Er det i god demokratisk ånd av Stortinget og kommunepolitikernes flertall å gjøre vedtak i strid med folkeviljen slik den kom til uttrykk i meningsmåling og folkeavstemming?

Hva synes de om det som de ved stortingsvedtak har vært med på å stelle i stand for oss i Vågsøy?

Etter min mening fortjener Vågsøys befolkning klare svar.