«Dei magiske bøkene»

Meninger

Denne kommentaren er skriven av Magni Flyum og er ein del av Stemplar ut-spalta på siste sida kvar fredag.

For nokre veker sidan kom eg i skade for å henge ut mamma litt i denne spalta då eg skreiv om manglande skiopplæring. Det var heldigvis andre ting som ikkje mangla. Det var alltid nok bøker. Gamle bøker, nye bøker, bøker frå biblioteket og nokre teikneseriar innimellom. Sjølvsagt litt irriterande at det dukka opp bøker under juletreet då eg ønskte meg opptakskassettar og Levis-bukse, men lesegleda takkar eg framleis for (Lesetips frå 80-talet: Den flygende brasilianer av Jon Michelet). For bøker er magiske. Vips tek dei deg med ut på eventyr, let deg oppleve noko heilt anna enn ditt eige liv, gir deg nye tankar og ikkje minst god underhaldning.

Alle dei gongane eg har eg flytta er det bokkassene som vart pakka opp fyrst. Når bokhylla kom på plass vart det «heime», og då vi bygde hus sto ei to etasjar høg bokhylle øvst på bestillingslista til arkitekten.

I vårt hus er det fleire som les bøker, og sjølv om vi har både bibliotek og lesebrett vert det fleire og fleire bøker. Av og til er det akkurat som om vi druknar i bøker. Og den gigantiske bokhylla rommar ikkje alle lenger. Men akkurat det trur eg vi må leve med. Alle desse bøkene minner meg om alle dei gongane eg har vore heilt oppslukt i ei bok. Så oppslukt at eg ikkje greier å legge den frå meg. Så oppslukt at eg las med lommelykt under dyna. Og så oppslukt at eg let kvardagen fare. (Lesetips frå påska: De vestrehendtes forening av Håkan Nesser.)

Den store bokhylla minner meg også om alle dei bøkene eg skal lese, og alle dei gongane eg kan stikke av frå kvardagen i nokre minutt eller mange timar. Slik at mi verd på magisk vis vert større. For lesing gjer meir enn å gje lesaren underhaldning og kvardagsflukt. Du les akkurat no, og har heilt sikkert lese mykje meir enn du trur hittil i dag. Det er bokstavar over alt. Prøv å tenk deg ein kvardag i 2019 utan å kunne lese. Og god litteratur gjer oss i stand til å forstå ting vi ikkje kan erfare sjølv. (Lesetips for å forstå noko vanskeleg betre: Tung tids tale av Olaug Nilssen.)

Eg har merka det i det siste. Eg les færre bøker enn før. Ikkje fordi eg ikkje har dei, men fordi eg ikkje tek meg tid, eller gjev meg den pausen. Eg kan sjå ein serie med mobilen eller strikketøy i handa, men å lese er litt vanskelegare. Så eg har lova meg å lese litt meir. Gje meg tid til å synke inn lesebobla. Å lese er også gleda ved å gj ere ein ting om gangen.

Ta deg tid du òg. Det er ikkje så farleg kva du les, men les noko du har lyst til å lese. Livet er for kort til kjedelege bøker. For det skjer noko i hovudet når du tek opp ei bok og vert fanga mellom permane. Alt er mogeleg. (Magisk lesetips: Alle Harry Potter-bøkene av J.K. Rowling).

Og det aller mest magiske. Uansett kor mange bøker du les vil det alltid vere ei du ikkje har lese. Alle verdas bokhyller får stadig påfyll – det vert aldri tomt.