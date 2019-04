Meninger

Steinar Hammersvik, Bremanger, har skrevet dette leserinnlegget:

«Om laksekonger, «fotavtrykk» og kultur»

Kongen og Dronninga besøkte, i slutten av mars, Chile i anledning av at det var hundre år siden Norge etablerte diplomatiske forbindelser med landet. Takket være oppførselen til norske lakseoppdrettere, ble dessverre ikke besøket så hyggelig som det kunne ha vært. Yagan-samfunnet, verdens sydligste urfolk , demonstrerte den 30. mars mot oppførselen til norske lakseoppdrettere som forurenset miljøet og skremte bort fisken og derved livsgrunnlaget deres. Det som Yaganfolket har greid å ivareta i tusenvis av år, det klarer norske oppdrettere å ramponere på kort tid. Miljø- og kulturanalfabeter på hemningsløs jakt etter fortjeneste. Ingen unnskyldning holder.

På vei til hjemlige trakter, tar vi en snartur innom Brasil. Her finner vi tusenvis av småbønder og jordløse som måtte ofre jorda si, ja sågar livet, til soyaproduksjon. Den norske oppdrettslaksen må jo ha mat! Pytt, pytt om noen går sultne i Brasil.

Så reiser vi direkte til Vegaøyene på Helgelandskysten. Her finner vi Vegaøyan Verdensarv. Helt siden vikingtiden, og kanskje lenger, har ærfuglen vært holdt som husdyr for edderduna som er fantastisk varm og god i dyner. De som plaget Yagan-samfunnet i Chile er frempå her også! Aggressiv og grisk smålighet. Ærfuglbestanden i Vegaøyan Verdsarv er i sterk tilbakegang. Årsaken til dette er, blant annet oter, som ikke finner torsk i havet lenger, og derved dreper ærfugl i stedet. Dersom der er oppdrettsanlegg i Vegaøyan, er det stor sannsynlighet for at de jager bort torsken. Hvis det er slik, har oppdretterne et stort ansvar for å redde Vegaøyan Verdensarv. Man klusser ikke med naturen ustraffet. Det er helt uforståelig at Fylkesmannen og Vega kommune ønsker et oppdrettsanlegg som nærmeste nabo til verdensarven. Er det virkelig slik at kultur,historie og miljø ikke betyr noe for helgelendingene? Vil man virkelig bytte ut verdensarven sin mot en neve penger-judaspenger? Hva er et folk uten kultur og historie?

Staten ved Fiskeridepartementet har bestemt at ved overgangen til et fossilfritt Norge, skal oljeinntektene blant annet erstattes av lakseproduksjon! Det er vedtatt å femdoble kvantumet! Hvor mange flere småbønder skal miste levebrødet sitt i Brasil?

Har noen i Fiskeridepartementet vært på nachspiel hos oppdretterne og ble kvantumet bestemt litt sent på natta? Det er bra at det ikke finnes korrupsjon i Norge!

I 2017 ble det produsert ca. 1300 000 tonn laks i Norge og ganger vi dette med fem får vi 6 500 000 tonn. Med 30 tonn pr trailer, får vi behov for et transportsystem med 217000 trailerlass årlig eller 594 trailere hver dag hele året!. Jeg håper at bransjen selv holder vedlike veiene. Vi får en femdobling av brennstofforbruk i hele produksjonskjeden helt frem til forbruker. Flyfrakt til alle oversjøiske markeder. Er det andre enn laksekongene som mener at dette er klimavennlig?

Med fem ganger så mange åpne merder, får vi fem ganger så mye gjødsling av fjordene og smittepresset på villfisken, bl.a. torsk, kveite, laks og ørret, blir selvfølgelig også femdoblet. Et godt opplegg for å ødelegge fjordene, siste rester av villaks og utradere de siste rester av kysttorsk.

Fem ganger så mange merder! Allemannsretten i fjordene blir stjålet fra oss. Laksekonger som sitter som edderkopper ved merdene og brøler om forbud mot å fiske i nærheten. Ankertau som dekker et mye større område enn det vi ser på overflaten. Dette er kilde til irritasjon når man fisker og er så uheldig å sette sitt eget bruk fast i fortøyningene. Nå må også den norske urbefolkningen på kysten, våkne og gjøre som Yaganfolket i Chile! Arbeidsplassene i laksenæringa smaker ikke så godt når vi vet at mennesker andre steder på kloden strever tungt for vår laks. Oppdretternes annektering av fjordene våre må medføre samme beskatningsregime som for oljebransjen

Grunnlovens § 112 andre ledd lyder slik:«Borgarane har rett til kunnskap om korleis det står til med naturmiljøet og om verknadene av planlagde og iverksette inngrep i naturen.»

Går akvakulturlovginingen foran nevnte paragraf i grunnloven?

Så til rosinen i pølsa. Nå skal man gå helt ned i næringskjeden og fiske ut 250 000 tonn raudåte som skal bli laksefor. Når smalspora spesialister anbefaler det, er det god grunn til skepsis. Grunnlaget for alt liv, i havet og på kysten vår, er avhengig av denne maten. Vår historie viser at enhver art vi har startet fiske på, blir overfisket. Nå spiller vi etter min mening russisk rulett med livet på kysten.

Oppdrettsnæringen har i den tid den har eksistert, et langt register av miljøkriminalitet bak seg. Hvor store skadene er, får vi nok aldri vite. Jeg referer til en artikkel i Bergens tidende fra 19. januar 2018:«Et flere kilometer langt rosa belte med død krill strandet i Ålfjorden i Sveio i 2014. 40 hummere funnet døde i samleteine i Øygarden etter avlusing i et oppdrettsanlegg. Deltametrin og azametifos er sentrale kjemikalier.» Dette har nok blitt bedre nå, men myten om miljøvennlig laks er ikke sann.

Oppdrettslaksen har svake fotavtrykk er et utsagn man hører fra bransjen. Når en løgn gjentas ofte nok, tror folk det er sant. Det er ikke mange fisker som lager fotavtrykk! I tillegg til laksen, vet jeg at breiflabben kan gå på brystfinnene og på den måten lage «fotspor». Den har i tillegg stor kjeft og passer godt i miljøet.