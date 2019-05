Meninger

Dette innlegget er Ola Teigen (Ap), ordførar i Flora si 1. mai-tale:

«Det har skjedd mykje positivt i samband med Kinn»

Gode venner, kjære alle saman, gratulerer med dagen!

Det er i år 130 år sidan stiftingskongressen til Den andre internasjonale i Paris vedtok å gjere 1. mai til arbeidarrørsla sin internasjonale demonstrasjonsdag.

Tida då var prega av at folk organiserte seg i fagforeiningar og politiske parti vart starta. Etter kvart valde også arbeidsgjevarsida å organisere seg.

Samfunnet den gang var prega av store motsetningar mellom ulike lag av folket. Få menn og ingen kvinner hadde stemmerett. Endå færre fekk høgare utdanning og inntekstforskjellane var store. Tilliten i samfunnet var låg. Men verst var det for dei som stod utanfor arbeidsmarknaden. Dei hadde verken juridiske rettar eller eit trygdesystem på si side.

I land der den sosialdemokratiske arbeidarrørsla stod sterk – og fekk makt slik som i Noreg – endra kvardagen og livet seg markant! Ein kjempa seg til trygdeytingar, rettar i arbeidslivet, lik rett til utdanning og generell stemmerett for alle over 18 år. Likevel ser vi at nokre motsetningar i samfunnet består.

Samfunnsendringane kom ikkje utan klassekamp. Motsetningane stod steilt mellom høgrekreftene og arbeidarrørsla. Kampen var mellom dei som fører ein politikk som trekker i retning av større ulikskap i samfunnet og dei som ynskjer sterkare fellesskap.

Sjølv om vi i dag har oppnådd mykje og lever i det beste landet i verda, så ser mange at det går føre seg ein stille kamp for å bryte ned det sterke fellesskapet som er skapt.

- Tida for velferdsreformer er over, seier regjeringa, og går til angrep på Arbeiderpartiet som vil gjere tannhelse tilgjengeleg for alle. Medan dei sjølve omtalar 25 milliardar som moderat skattelette, er 10 milliardar til tannhelse eit umogleg løft. Gratis SFO og barnehage er det heller ikkje rom for i ein økonomi som vil ha mindre velferd og meir skattelette.

Suksesshistoria Noreg er ei historie om fordeling av goda, arbeid til alle, tillit mellom politikk og folk, tillit mellom arbeidsgjevar og arbeidar. Det er historia om velferdsstat og trepartssamarbeid. Det er fellesskapsløysingar og samarbeid på tvers. Det er sterke fellesskap. Det er Den norske modellen!

Slike suksesshistorier skal vi ta med oss. Trepartssamarbeidet mellom arbeidstakarorganisasjonane, arbeidsgjevarsida og staten er oppskrifta på å skape varige overeinskomstar, tillit og stabilitet. Men også semje som gjev grunnlag for at både folk og næring opplever velstand og utvikling. I nært samarbeid med staten bygger vi saman løysingar som er berekraftige, som til dømes årlege lønsoppgjer. Moderasjon eller vekst. Nulloppgjer og ekstra kronetillegg til dei med minst. I takt med norsk økonomi så tilpassar arbeidsgjevarar og arbeidstakarar seg til økonomien si toleevne.

Slike samarbeid kan vi bli gode på også lokalt. Gjennom arbeidet med samfunnsplanen, kommunen sitt viktigaste styringsdokument, har innbyggarane og næringslivet i tett samarbeid kome med forslag til kva Kinn kommune skal vere. Og det vil vere viktig at kommunen, næringslivet og innbyggarane er deltakande i bygging og utvikling av kommunen i åra som kjem.

Skal vi få byggeklare tomter og næringsareal må kommunen samarbeide både med grunneigarar og kapitalinteresser. Skal vi ha eit næringsliv og gründerar som skapar fleire arbeidsplassar, må vi støtte opp med hjelp og økonomiske bidrag. Skal vi engasjere frivilligheita må vi ha verkemiddel som mobiliserer folk til å stå på for fellesskapet.

Skal vi lukkast med Kinn kommune og ambisjonane for kysten, så må vi få til eit trepartssamarbeid. Sterke fellesskap lukkast betre enn dei fragmenterte. Men skal vi klare å bygge desse sterke fellesskapa, så må vi kommunisere. Kystveg og betre båtruter er ein føresetnad for å lukkast.

Fleire har sagt at: vent no med Kinn kommune til kystvegen er på plass. Litt av det same sa ein for 50 år sidan. Ventetida blei lang og den har vore der fram til no. Men, no er det heldigvis politisk vilje til å ta grep om framtida. Ambisjonane til Kinn som fleire meinte var Norges raraste kommune, er no etter kvart snudd til kommunen med ambisjonar og ambisjonar som blir lytta til! For det er ikkje berre Kinn som ikkje heng saman, kysten av Sogn og Fjordane heng ikkje saman! Men, no er det tid for handling og no skjer det. Fokuset har skifta, og både fylke og stat har begynt å tenke ein kystregion. Det har allereie skjedd mykje positivt som kan sjåast i samanheng med at Kinn kommune blei etablert.

I denne 4-årsperioden ser vi at viktige kystprosjekt kjem på plass.

1. Kystvegtrasé med prioritering av Vågsøy- Florø

2. Vedtak om å bruke 1,1 milliardar på Svelgen-Indrehus

3. I gang med planlegging av brukryssing over Nordfjorden

4. Strategisk plan for kysten er vedteken – diktert av kystkommunane, vedteken av fylkestinget

5. Etablering av Kystrådet er i gang

6. Eit einstemmig fylkesutval har vedteke behov for betre båtruter mellom Florø og Måløy – med lågutslepp

7. Transportøkonomisk institutt (TØI) meiner kysten og Kinn bør vere eigen bu- og arbeidsmarknadsregion

8. Fylkeskommunen meiner 60 år etter at Førde var regionsenter, at det er behov for eitt til, på kysten

Dette er litt av det vi på 4 år har fått til gjennom ei modig avgjerd, i fellesskap og med godt samarbeid.

Og så har sjølvsagt Stortinget vedteke Kinn kommune. Kystkommunen sat langt inne, men er ein realitet om 7 månadar.

Kinn er ei mobilisering for kysten og nord/sør-samarbeid, noko fogderiinndelinga i Sogn og Fjordane ikkje har invitert til. Kinn er ikkje eit oppgjer med Nordfjord og Sunnfjord, men ei sterkare prioritering av kysten sine behov. Eit behov som mange politikarar og innbyggarar har snakka om i tiår. Eit behov som næringslivet langs kysten løfta fram i Kalvåg i 2017. Eit behov som Vågsøy formannskap drøfta i 1964 då dei ytra ynske om å bygge ein kystkommune saman med Flora. No er den her, no bygger vi sterkare fellesskap langs kysten!