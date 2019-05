Meninger

Vebjørn Leite Olsen, ungdomskandidat i Kinn Høyre og fylkesleder i Unge Høyre, har skrevet dette leserinnlegget:

«Ja til vaksinepåbud i Kinn kommune og ellers i landet»

Da jeg var 4 år fikk jeg Guillain barré syndrom som gjort at jeg hadde lammelser fra livet og ned. Det gjør at det med vaksine er litt personlig for meg. Jeg vil ikke ha en omkamp med Guillain barré, derfor er det viktig at folk tar vaksine så for eksempel jeg ikkje blir smitta av andre sykdommer.

Jeg kan ta de fleste vaksinene, men noen vaksiner kan føre til at jeg får tilbakefall, eksempel kunne jeg ikke ta svineinfluensa- vaksina.Flere som tok svineinfluensavaksina som hadde hatt Guillain barré fikk tilbakefall eller lammelser i en periode.

De fleste foreldre velger å vaksinere barna sine og det har ført til at enkelte sykdommer så og si er utryddet i Norge. Sykdommene finnes fortsatt rundt omkring i verden. Fordi nordmenn reiser mye, kanskje mer enn noen gang, er det veldig naturlig at vi drar med oss smitte tilbake til Norge. På grunn av dette må vi ikke slutte å vaksinere oss mot slike sykdommer, de vil aldri bli helt borte dersom man velger å ikke vaksinere seg.

Vebjørn Leite Olsen sier han blir irritert når han hører om folk som ikkje tror på vaksiner.Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) forhindrer vaksiner mellom to og tre millioner dødsfall årlig, samtidig som flere millioner barn dør av for eksempel malariasykdommer som kunne vært unngått dersom de var vaksinerte.

Jeg mener vi må tørre å ta diskusjonen om å gjøre vaksinasjonsprogrammet obligatorisk, slik det er i USA, og jeg ønsker at Kinn kommune eller Norge kan starte med et prøveprosjekt om økt satsing på helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

Hva tenker du om at noen er skeptiske til vaksiner? Jeg skjønner at noen er redde for vaksiner. Du blir jo stukket av en nål, og får sprøytet inn et stoff, som du kanskje ikke vet helt hva er. Men gjennom et Vaksinasjonsprogram vil en få mer orientering og fakta om hva denne vaksinen er og om hvorfor vaksinen er viktig. Også om bivirkningene er farlig for deg eller ikkje.

Det er fortsatt utbrudd av for eksempel meslinger i Norge, selv om store deler av befolkninger er vaksinert. Vi har nylig sett tilfeller der det har vært flere utbrudd av meslinger i Norge, og det dør fortsatt mennesker hvert år av denne sykdommen rundt om i verden. Folkehelseinstituttet opplyser at antall tilfeller av meslinger i Norge øker kraftig, fra null i 2016, til bare ett i 2017, og hele 12 smittetilfeller i 2018. En hovedårsak til nettopp dette er at færre vaksinerer seg mot sykdommen.

Jeg tror det hadde hjulpet om vi hadde mer om vaksiner i undervisningen. Vi har snakket litt om vaksiner på skolen, men vi lærer ikke nok om hva vaksiner inneholder eller hvordan de funker. Regjeringen jobber med å få på plass et voksenvaksinerings-program. Blant annet for å nå de som har flyttet til Norge, som kanskje ikke har fått vaksiner for smittsomme sykdommer - som meslinger.