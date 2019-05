Meninger

Morten Hagen, ordførerkandidat i Kinn Høyre, har skrevet dette leserinnlegget:

«Vi vil at Kinn kommune skal bli en plastfri kommune»

Kommende Kinn kommune er gode på kildesortering av husholdningsavfall, sammenlignet med flere andre kommuner.

Hvert minutt havner det omtrent 15 tonn plast i havet. Om dette fortsetter vil det i 2050 være mer plast enn fisk i sjøen.

Havet er i ferd med å bli menneskehetens største søppelplass. Plast i havet og spredning av mikroplast i havet er i ferd med å bli et av de største miljøproblemene i vår tid.

Konsekvensene er skremmende. Det er en trussel både mot fisken, fuglen og annet dyreliv, mot sjømatressursene våre og mot vår egen bruk av strender og sjø.

Mye av plasten som skyller på land i Norge kommer fra andre land, så langt borte som Asia og Afrika. Plastforsøpling i havet er en global kamp som ikke kjenner landegrenser. Vi må derfor ta grep både internasjonalt og her hjemme. Norge har tatt på seg ledertøyen i verden, og vi fører en offensiv politikk for å begrense marin forsøpling. I FNs miljøforsamling har Norge fått gehør for et nytt vedtak om marin forsøpling. Der har vi satt som mål om å stoppe tilførsel av plast til verdenshavene.

Her hjemme i Norge er vi egentlig ganske flinke til å ikke kaste plastsøppel i havet. Men noe plast havner der likevel. Et eksempel på det er småbåtvrak som ligger langs hele kysten vår, og som sakte brytes ned til små plastbiter. Regjeringen har derfor laget en panteordning for disse. De som leverer inn båtvrak til godkjente mottakssteder får 1000 kroner i pant. Vi så allerede den første måneden med ordningen at det ble det levert inn over tusen fritidsbåter.

Dette er bare et av flere grep vi gjør.

Vi viderefører for eksempel et prosjekt der fiskebåter gratis kan levere inn avfall de har fått opp under fiske. Dette initiativet har vært svært vellykket, med god respons fra havner og fartøy som har ønsket å delta. Vi vil legge til rette for mer effektiv opprydding over hele landet. Som ledd i dette har vi opprettet et senter for oljevern og miljø i Lofoten/Vesterålen hvor marin forsøpling blir en sentral oppgave. Regjeringen vil også gjøre grep for å hindre spredning av mikroplast fra bildekk og gummigranulat fra kunstgressbaner.

Visste du forresten at miljødirektoratet gir penger til idrettslag, foreninger og andre frivillige som vil rydde opp på strendene våre? Organisasjonen Hold Norge Rent har også fått økt støtte til å koordinere det frivillige ryddearbeidet på strendene våre.

Plastforsøpling i naturen er et problem der alle kan gjøre en forskjell, uten at det er veldig dyrt eller veldig vanskelig.

Det kan være så enkelt som å ta med en liten pose neste gang du er ute på tur i naturen, så du kan ta med plastsøppel du finner hjem.

Kinn Høyre vil jobbe for at Kinn kommune skal bli en plastfri kommune. Vi ønsker å kutte all unødvendig plastbruk i alle kommunens virksomheter. I tillegg vil vi at alle brøytepinner i fremtiden skal være av gjenvinnbart materiell, så vi slipper å finne plastpinner strødd hver eneste vår!

Elles så kan du kan bli med oss i Kinn Høyre på strandryddedagen den 4. mai. Stad: Moldøen i Vågsøy.

Vi håper at du blir med på dugnaden!