Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Jeffrey Meijer, ungdomskandidat til fylkestinget for Vestland SV og tredjekandidat for Bremanger SV:

Jævla sosialist? Himla god politikk!

Oi, oi, eg er visst ein jævel ifølge Siv Jensen. Dette kan då ikkje vere grunna oppførsel? Hendingar som Keshvari sine ulovlege reiser, Listhaug sine påstandar om at Ap er terroristsympatisørar, og Ulf Leirstein som sende porno til unge i FpU er alt døme på ikkje jævlig oppførsel ifølgje Jensen. Tidlegare har ho sagt at det Keshvari gjorde var alvorleg, Ulf Leirstein gjorde noko «ikkje greitt», og Listhaug tok ho til forsvar. I sosialistpartia SV og Raudt, har ikkje slik oppførsel fått fotfeste, eg antar derfor at det ikkje er sosialistisk oppførsel som er jævlig.

Det må derfor vere politikken, altså meiningane våre som er jævlig. Når SV meiner vi må ta større ansvar for våre elevar, ved å innføre skulemat i både grunnskule og vidaregåande, eller når vi meiner at seksualundervisninga må styrkast og at ikkje berre heterosex skal vere pensum, eller når vi vil opprette internattilbod til bortebuarar på vidaregåande, ja, så er dette tydelegvis heilt jævlig.

Når eg som sosialist meiner at pengar meint til velferd skal gå til velferd og ikkje i lommen til dei få kommersielle eigarane, eller når eg ønskjer eit mobilt ambulerande tannhelse-

tilbod for plassar der det er langt til tannlegen, så er dette tydelegvis heilt jævlig.

Kanskje er det når SV vil ta kampen for klima og natur? Når vi vil at hurtigbåtane skal vere nullutsleppsbåtar innan 2024, eller når vi vil styrke kollektiv transporten gjennom fleire avgangar, ungdomskort til 25 år og utsleppsfrie ferjer. Også vegen må oppgraderast, tofeltsveg må til i desse rasherja tider. Dette er det tydelegvis heilt jævlig å tenkje.

Men hæ?! Vent litt ... Dette høyrast jo faktisk ut som ganske hyggjeleg og framtidsretta politikk! Det høyrast snarare ut som noko himmelsk framfor noko jævlig?!

Så då er det vel oppførselen vår det går på då, for politikken høyrast ikkje så jævlig ut. Om du har liknande tankar så kan det hende du også er ein jævla sosialist.

Så kva ventar du på, bli ein jævla sosialist du og, ver med i vårt jævla sosialistparti, slik at også du kan fremje himla god politikk! Eller var det jævla god politikk? Eg går litt i surr, sånt skjer tydelegvis med oss jævlar.