Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Geir Oldeide:

Dette flagget får de ikkje segle under!

Mange har blitt opprørt over Siv Jensen sine ord på landsmøtet om at FrP skulle «knuse de jævla sosialistene». Det er blitt populært blant både Raudt-folk og SV-arar å lage seg profilbilete på Facebook med merkelappen «jævla sosialist». Greitt det. Men det passar rett og slett ikkje når Vågsøy Arbeidarlag (tidlegare Vågsøy Ap) smykkar seg med Facebook-bilde der dei kallar seg «stolte sosialister» og viser til ein definisjon som seier at ein sosialist er ein som «setter interessene til folk flest foran interessene til de rike».

Ap er ikkje eit sosialistisk parti. Partiet har ein gong vore sosialistisk. Men dei fjerna dette omgrepet frå sitt program ein gong på 70-talet. Sidan den gong har Ap vore tilhengar av kapitalismen som system. Du kan ikkje halte til begge sider, er eit gammalt ordtak. Ein sosialist arbeider for eit sosialistisk samfunnssystem og vil ha vekk kapitalismen.

Men dersom ein no skulle legge til grunn den snevre definisjonen om å sette folk flest sine interesser framfor dei rike sine, då passar det endå dårlegare på Vågsøy Ap. Etter mitt syn har Ap dei siste åra gått Høgre ein høg gang når det gjeld å nettopp gå dei rike sitt ærend og på tvers av vanlege folk sine interesser.

Det finst sikkert sosialistar også i Ap. Men det må vere andre stader. For i Vågsøy har dei i alle fall ikkje verken synt seg fram eller hatt det minste innverknad på politikken til partiet.