Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Bente Borghild Hauge fra Bergen. Hun er leder i Hordalands Roseforening:

Blomster og bier. Og snille hagelagsdamer fra Selje

Mange aviser flommer over av triste og fæle historier. Derfor har jeg i dag lyst å bidra til det motsatte. En skikkelig gladsak om medmennesker som bryr seg om hverandre. Selv om de i utgangspunktet var fremmed for hverandre. En fremmed er en venn som du enda ikke er blitt kjent med, må mottoet være i denne lille historien her.

Jeg er en dame fra Bergen som er over gjennomsnittet glad i blomster. Blomster og planter er en fantastisk fin hobby å ha. Dette er muligens den mest livsviktige hobbyen et menneske kan ha. Hvorfor? Jo; uten blomster, ingen insekter. Uten insekter, ingen pollinering av epletrær. Pluss all annen mat som vokser. Hvis vi utrydder insektene, utrydder vi oss selv. Så enkelt, og så forferdelig sant er det. Tenk litt på det!

I forrige uke satt jeg og googlet på nettet. Jeg lette etter hagelag som skulle selge blomster i vår. For det er en kjensgjerning at det er på disse loppemarkedene og plante-byttedagene man finner de virkelige godbitene. Planter man aldri finner i hagesentrene eller i blomsterbutikken. Så dukker det opp «Plantesalg i Selje sentrum. Lørdag den 4. mai kl. 11.» Oi! Spennende!

Jeg får overtalt gubben til å reise nordover. Vi får låne oss en bobil. Vi tar fri fra jobbene. Og reiser til Selje. Spent møter vi opp i Selje sentrum, bare for å observere at ingen Hageselskap er å se. Jeg gikk inn på den lokale butikken, og framførte mitt ærend. Damen bak disken kunne fortelle at det hadde stått på Facebook dagen før, at arrangementet var avlyst til neste lørdag, grunnet dårlig vær.

Haken min falt ned på tredje knappen, så skuffet ble jeg. Damen skjønte antagelig skuffelsen min, så hun kom med et forsiktig forslag: «Men Ragnhild som har lagt det inn på Facen.. Ho er ei utruleg kjekk dame. Kanskje du vil ha telefonnummeret hennes?» Det ville jeg. Så jeg ringte til Ragnhild Solheim, som viste seg å være en prima dame. Hun inviterte oss straksens på kaffe og vafler, samt hagevandring hjemme hos henne.

Vi var overlykkelig over å bli møtt med sånn gjestfrihet! Hun hentet oss med egen privatbil, siden bobilen ikke var egnet for hennes bratte bakker. Da vi kom opp i hennes vidunderlige hage, satt en annen dame utenfor og ventet på oss. Det var Margrete, som er leder i Selje Hagelag. Hun var også blitt invitert på vafler i sakens anledning.

Dette var en sånn fantastisk gjestfrihet, at vi bare hadde lyst å dele den med alle som vil høre på!

Nydelige nysteikte vafler med tilbehør ble servert. Og plantepraten gikk høyt denne formiddagen. Etterpå fikk vi omvisning i Margrete sin hage også. Her var mange spennende og sjeldne planter. Alle hadde de sin historie. Opphavssted og årstall, både fra inn og utland. Undertegnede fikk til og med noen lekkerbiskener med seg hjem. Rosa martagonliljer. De som ser ut som en omvendt turban.. Og klematis-staude. Og og…

Jeg var rett og slett i lykkeland på lørdag. En sorgens dag ble snudd til en gledens. Ganske enkelt på grunn av disse to enestående kvinnene i Selje som viste oss sånn tillit og gjestfrihet. Tusen takk, dere flotte Selje-damer!!

Og til dere Selje-beboere: Vis deres besøkelsestid på førstkommende lørdag! Besøk Seljes Hagelag sin stand nede i sentrum, og vær med på å redde framtiden.