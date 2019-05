Meninger

Geir Årvik, ordførerkandidat (H) i Stad, Jan Grønningen, ordførerkandidat (H) i Orkland, Michelle Hansen, ordførerkandidat (H) i Steigen, Steinar Bergsland, ordførerkandidat (H) i Tinn og Johannes Einemo, ordførerkandidat (H) i Lærdal, har skrevet dette leserinnlegget:

«Hvor var bunaden din da Sp la ned vårt fødetilbud, Vedum?»

Bunadsgeriljaen består av kvinner i bunad som kjemper for at lokale fødetilbud ikke skal legges ned i distriktene. Onsdag stilte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i bunad under Stortingets spørretime da han kritiserte Erna Solberg for nedleggelse av fødetilbud.

Vårt spørsmål er: Hvor var bunaden din da du og Senterpartiet la ned fødeavdelingen vår på Orkdal? Hvor var bunaden din da fødestuen på Valdres ble lagt ned? Eller da fødetilbudene på Steigen, Rjukan, Nordfjord og Lærdal måtte stenge dørene?

Da Senterpartiet satt i regjering ble det lagt ned hele seks fødestuer og -avdelinger landet rundt. Dersom Vedum tror vi velgere har glemt Liv Signe Navarsetes besøk på Nordfjord sjukehus og utbruddet «Du veit ikkje ka du snakkar om», så tar han feil.

Det er uredelig av Senterpartiet å love gull og grønne skoger når de selv la ned fødestuer på rekke og rad da de satt i regjering. Politiske vedtak har stor betydning for livene våre. Når Senterpartiet blir utfordret på hvorfor det ble lagt ned flere fødetilbud da de satt med ansvaret, må de svare for seg og ikke skyve dagens regjering foran seg.

Trygghet for fødende betyr mye. Derfor engasjerer det lokalbefolkningen når det foreslås nedleggelse av fødetilbud. Vi kjempet kampen for våre fødestuer og -avdelinger, på samme måte som bunadsgeriljaen på Nordmøre og Helgeland.

Vedums bunad i spørretimen var derimot ikke annet enn keiserens nye klær – han er herved politisk avkledd!