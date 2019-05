«Brannsjefstillinga: – Dette kunne vore unngått!»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Geir Oldeide, 1. kandidat for Raudt og Marie Kronen Tveranger, 2. kandidat for Raudt.

Dette kunne vore unngått!

Raudt Kinn er glad for at Kinn kommune rettar opp feilen som var gjort med tilsettinga av leiar for brann- og redningsetaten. Flott også at prosjektrådmannen bed om orsaking. Raudt vil likevel påpeike at mykje av alt det negative som har vore rundt denne tilsetjinga kunne, og burde vore, unngått.

Raudt sendte den 20. mars e-post til fellesnemnda angåande denne saka, og bad om at nemnda burde få ei orientering frå Heggheim om akkurat denne tilsetjinga, då det kunne verke som om det her låg føre ei klar forbigåing.

E-posten vart sendt til fungerande leiar Jan Henrik Nygård (V) med kopi til alle medlemmene samt prosjektrådmann Heggheim. Altså lenge før saka ”eksploderte” i media.

Svaret vi fekk den 23. mars var ei kontant avvisning. Leiaren i nemnda slår fast at dei vil ikkje etterspørre nærare orientering av denne eller andre tilsetjingar. Dersom vår henvending til nemnda hadde blitt teke omsyn til, kunne vi kanskje ha unngått all den negative støyen som seinare kom i saka.

Og viktigast: Vi kunne kanskje unngått ein del av belastningane på dei personane det gjeld. Det er fellesnemnda som har ansvaret for å bemanne opp den nye organisasjonen i Kinn. At nemnda delegerer gjennomføringa til prosjektrådmannen, fritek ikkje nemnda for ansvar.

Her er det fleire som burde be om årsaking for ikkje å ha gjort det dei skulle!