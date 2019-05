Meninger

Doris Christensen, Vågsøy Arbeiderlag, har skrive dette lesarinnlegget:

«Besinnelse»

Eit bokmålsord. Innheld meining som å roe seg, vente, vise tolmod, akte seg, vere forsiktig, tenke seg om. Når vi no er enno nærare sammenslåing til Stad og Kinn spissar det seg igjen til hos folkevalde, på sosiale media, i avisa og på gata. Igjen tar eg til pennen, og no på nynorsk. Det betyr ikkje noko anna enn at eg strekkjer meg mot å bruke nynorsk. Besinnelse synest eg likevel er eit betre ord for det vi treng no.

Det er frå motstandarar av sammenslåinga klart at det som er ynskt er reversering. To ordførarkandidatar ynskjer det. Geir Oldeide frå Raudt og Sidsel Kongsvik frå Senterpartiet. I det vidare skriv eg for dei som likar å skjerpe tanken, ikkje for å overtale eller overtyde. Dei som ikkje gidd følgje med på sosiale media skal sleppe å høyre noko om det her. Dei som er lei av heile prosessen og saka, treng ikkje lese vidare. Viss du likevel er nysgjerrig, så heng på!

Kva er det «å vite»? Kva som er visdom, kunnskap og fakta er ein ting, orsak; tre. Haldningar og verdiar er noko anna. Einig?

Sidan eg sjølv har lukta litt på forskarfaget, så kan eg seie at dette lærer vi om då. Korleis kunnskap vert til. Korleis ein vurderer kunnskapsgrunnlag har alltid ein ståstad i haldningar og verdiar. Eg meiner for eksempel at tal og statistikk kan gje oss veldig viktig kunnskap. Men: dersom tal og statistikk vert brukt med fordekte haldningar eller uklare verdiar og til eit anna formål enn det er meint, så kan det gjerast feil slutningar. Det same veit vi om ord. Det kan vere vanskeleg å lese ei setning rett. Sjå her: «La oss ete bestemor!» eller «La oss ete, bestemor!» Eg trur ikkje eg er vittig no, dette er alvor.

I politiske avgjer, anten det er på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå, treng vi både kunnskap og medvit om haldningar og verdiar. Lokalpolitikken kan ikkje ta avgjer utan å ha auge til dei føringar som et gjevne høgare opp i systemet. Vi påverkar politisk begge vegar, nedanfrå og opp, ovenfra og ned. Senterpartiet sitt slagord «Vi vil bygge landet nedenfra» er for meg heilt merkeleg og som så ofte tykkjer eg at Sp sitt store bidrag i politikken er splitting. Her delar dei «nede» og «oppe» som om ein ikkje treng kvarandre. Elles splittar dei òg by og land, byfolk og bønder, eliten og arbeidsfolk. Raudt bidreg til kampen mot kapitalkreftene og ynskjer seg eit samfunn dei fleste ikkje anar korleis det kan sjå ut. Ingen ynskjer kommunismen slik vi kjenner den. Når det er sagt, så er det for meg klart at kapitalens styringsmåtar ikkje bare er eit gode på samfunnsområda vi vil ha politisk styring over. Eg trur at New Public Management har sett sine beste dagar og at vi snart vil sjå pendelen peike ein annan veg. Kvifor eg tenkjer det, må sparast til ein annan gong.

Lokalpolitikarar har stor innflytelse på kva tema som er viktig og set stemninga i ordskifte. Noko av denne makta vert framleis brukt til å vise mistillit til medpolitikarar og til administrasjonen som arbeider i nye Kinn og i Vågsøy kommune. Det forundrar meg at ein ikkje viser meir besinnelse. Kva tenar ein på å auke konfliktnivået? Er det sånn ein vil vinne valet? Vi veit at det kan verke godt å spele på frykt – no kan vi sjå til USA for eksempel. Kven andre lukkast betre enn Trump med det? Trur verkeleg Sp eller Raudt at dei kan tvinge fram ei reversering? Eg minner om at det kom som eit resultat av at små kommuner ikkje klarer å yte lovpålagde tenester til sine innbyggarar. Interkommunale samarbeidsavtaler er for eksempel eit resultat at den erkjenninga. Omgrepet «robuste teneste» inneheld at 1) tenesta må ha ein viss storleik for å ikkje vere for personavhengig og sårbar ved fråvere, 2) tenesta bør ha ei breidde og djupne i kompetansen på sitt område, 3) tenesta må ha stort nok budsjett til at prioritering er mogleg. Det vert lettare å klare dette når kommuna er ganske stor. Kvifor? Fordi ein då får større fagmiljø og større budsjett å prioritere innanfor. Det gjer ikkje prioriteringane lettare, men valfridomen større.

Tilsettingar, organisering og ganske tilfeldige politiske saker (no om klostera på Selja og Kinn) vert omtalt med mistenkeleggjering. Å kaste mistanker og å spreie rykter har ein tendens til å snu seg. Ein kan ikkje vente å mistru ordføraren sin habilitet utan sjølv å tenkje over eigen posisjon. Eller? Relativt elementær kunnskap som at arbeids- og lønnsvilkår er regulert av avtaler, verkar å vere glømd. Premissar for tilsetting vert til i eit trepart-samarbeid mellom arbeidsgjevar, arbeidstakarorganisasjon og dei politiske vedtak som ligg til grunn. Motstandarar legg ut innlegg med klart misvisande overskrifter og folk nappar på utan å lese grundig og kritisk. Det er lett å leite etter bevis for det synspunkt ein allereie har bestemt seg for.

Uenighet om sak er greitt, men vi må besinne oss og arbeide for vårt syn på måtar som ikkje skadar samfunnet vårt. Å tvile på naboen sin intensjon, gjer at eg lurer på dine. Her snakkar eg til dei som sikkert ikkje les, eller til dei som i det vidare vil mistenkeleggjere mine motiv. Nok til dei.

Forskning gjer vesentlege bidrag til kunnskapen om ulike reformer og sammenslåing av kommuner. Her ligg det, trass i kva motstandarane meiner, også mykje som vi positive tek med i vår vurdering. Å få til ei god utvikling går ikkje med bind for auga. Vi kan sjå at godt arbeid for kysten ber frukt no og vi kjem til å fortsette sånn.

Til alle de som har gidda å lese alt dette og som kanskje ikkje er så nøye på korleis kommunevåpenet til slutt ser ut, eller som tenkjer at livet går vidare uansett om kommuna heiter det eller det… Dei fleste av oss går nye Kinn i møte med spenning, men ikkje frykt. Utfordringar har vi no, hadde vi før og vil vi ha framover. Kinn Arbeiderparti kjem til å fortsette arbeidet som Vågsøy og Flora Arbeiderparti har jobba hardt for: Den sterke kystkommuna Kinn!