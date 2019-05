Meninger

Jacob Nødseth, ordførerkandidat for Kinn Venstre, har skrevet dette leserinnlegget:

«Ny assisterende rådmann fra Florø?»

I Fjordenes Tidende 24. mai kan vi lese at mitt forslag om å likevel ikke opprette stillingen som assisterende rådmann i Kinn kommune kan bli «en ny drakamp mellom Flora og Vågsøy». Har man glemt at både stillingen som rådmann og assisterende rådmann ble tildelt Florøværinger?

«Det er ei viktig stiling for Kinn og ikkje minst for Vågsøy. Med to kommunesenter vil ein måtte ha ein administrativ leiar representert begge stadar, og det blir ein viktig funksjon knytt til beredskap», sier prosjektrådmann Terje Heggheim i samme avis. Jeg nøyer meg med å kalle dette utsagnet, i relasjon til stillingen som assisterende rådmann, for en smule freidig.

Flora kommune har de siste ti årene vært eksperter på å utvide byråkratiet på rådhuset. I stedet for å satse på økt grunnbemanning i eldreomsorgen, flere pedagoger i skole og barnehage og andre brukernære tjenester, så har man prioritert for mange byråkrater som tjener for godt. Dessverre ser vi at dette fortsetter i Kinn. Selvsagt har vi mange flinke byråkrater som er viktige for kommunen, og det skal vi fortsatt ha. Det dette handler om er magemål og en bevisstgjøring rundt hva som tross alt er det viktigste i en kommune med begrenset tilgang på ressurser.

Jeg fikk med denne argumentasjonen nesten fellesnemnda med på å skrote to funksjoner fra rådmannens organisasjonskart, herunder assisterende rådmann. Jeg foreslo at stillingen som kommunalsjef for økonomi også kunne ha funksjonen som rådmannens faste stedfortreder. Når det likevel ble flertall i nemnda for å opprette funksjonen assisterende rådmann som en egen stilling (med lønn godt over millionen) var det fordi flere i nemnda opplevde det som en klar forutsetning at når rådmannen for tiden har sitt faste bosted i Florø skal assisterende rådmann bo i Vågsøy. Det ble argumentert med at denne funksjonen var viktig for beredskapen. Flere tolket Heggheim som klar på dette punktet, slik han også kan tolkes i Fjordenes Tidende for få dager siden. Jeg tillater meg derfor om å enkelt og greit minne om at mange reagerte med vantro da Heggheim likevel ansatte en person fra Florø i stillingen, da Knut Broberg ble ansatt.

For meg er dette det vi på godt nynorsk kaller en «no-brainer»: Om vi kutter stillingen som assisterende rådmann vil Kinn kommune ha 13 «toppledere» (rådmannens eget begrep), fordelt mellom Florø og Måløy. Det burde være mer en plenty, og egentlig alt for mange. Så har vi mer penger å bruke på eldreomsorg og andre som virkelig trenger kommunen.