Meninger

Leiar Berner Midthjell i Stad Arbeiderparti har skrive dette innlegget.

«Stemmer du på eit parti, ein person, eller begge deler?»

I det komande kommunevalet vil dei aller fleste parti i sine valprogram heilt sikkert ynskje det beste for si kommune. Som veljar tenkjer du kanskje at du stemmer på ein person, meir enn på eit parti. Eg skal ikkje seie at det er gale, men tenk over om det er likegyldig kva parti du då stemmer på?

Er det slik at det er personen som tel, uansett om du mislikar partiet til personen på sentralt hold? Kanskje har du ikkje lest programmet til partiet kandidaten din står for heller?

Eit godt poeng for å stemme Arbeiderpartiet er kampen for heile stillingar. Hugs at kommunestyret er arbeidsgivar for tilsette i kommunen, så det betyr noko for mange innbyggjarar å ha ein god arbeidslivspolitikk. Det betyr noko å ha mange nok hender i eldreomsorga. Det betyr noko å ha eit solidarisk fellesskap som gir større fridom og tryggleik for enkeltmennesket.

Det sosialdemokratiske verdigrunnlaget byggjer på tre prinsipp. Fridom for den einskilde, likskap med like moglegheiter for alle, og solidaritet med dei svakaste. Desse prinsippa ligg til grunn for politikken til Stad Arbeiderparti.

Sjølv om det er kommuneval, kan det likevel vere greitt å sjå litt på kva partia sentralt styrer på med. Som kommuneparti er det i stor grad politikken som er vedteke på dei respektive partia sine landsmøte som også får verknad for oss lokalt. God kommuneøkonomi er sentralt i mykje av dette, då det er kommunane som utfører dei fleste velferdstenestene. Ser vi på kva dagens regjering med Høgre, Framstegspartiet, Venstre og no sist Kristeleg Folkeparti har stelt i stand, bør det få nokon og ein kvar til å tenkje seg om. Denne regjeringa sin politikk får negative verknadar, spesielt for oss i distrikta. Berre for å nemne i fleng:

Vanlege folk, eller 94 prosent av befolkninga, har fått 10 kroner dagen i skattekutt. Medan Norge sine rikaste har fått 1.600 kroner dagen i skattekutt. Det er 575.000 kroner i året til kvar av Norge sine rikaste personar. Dette er ikkje veldig solidarisk.

Arbeidsplassane som blei lova, som skattekutta til de rike skulle gi, har vi ikkje sett noko til. Regjeringa har derimot gitt vanlege folk, altså 94 prosent av befolkninga følgande negative endringar:

– Skatt på kostgodtgjersle

– Skatt på tenestereiser

– Skatt på pendlaropphald

– Skatt på tariffesta sluttvederlag

– Skatt på kost og losji for arbeidstakarar på arbeidsreise.

– Avkorting av dagpengar

– Avkorting av uføretrygda

– Avkorting på etterlatnepensjonen

– Avkorting på arbeidsavklaringspengar

– Avkorting på sluttvederlag

– Eigendel for fysioterapi for kroniske sjukdomar.

– Fjerning av tilskotsordning for lengeverande barn

– Fjerning av fri rettshjelp

– Kraftig underregulerte pensjonar og realinntektsnedgang for alderspensjonistar

– Kraftig auke i elavgifta, opp mot 40 prosent

– Auka avgift på kollektivtransport.

– Auka makspris i barnehagen

– Auka eigendel hos lege

– Auka avgift på kinobillettar, fotballkampar med meir

– Kutt i stipendordninga for studentar

– Kutt i barnetillegget for uføre

– Kutt i bustønad

– Kutt i bilordninga for bevegelseshemma

I tillegg har vi fått meir privatisering, bompengar, dyrare drivstoff, mm og lista kunne vore lengre:

Her ser vi tydeleg at såkalla vanlege menneskje er gløymt. Det vil undre meg om Distrikts-Norge kan vere einige i ein så usosial politikk. Det er dette man kallar omvendt Robin Hood politikk.

Å stemme på eit parti som samsvarar med din eigen ideologi er kanskje viktigare enn du trur. Opp mot alt det negative denne regjeringa har kome med, vil nok Arbeiderpartiet sitt program føre til ein vesentleg betre fordelingspolitikk.

Dette vil Stad Arbeiderparti arbeide for:

Vi må skape for å ha noko å dele. Arbeid til alle er, og har alltid vore, ei kjernesak for Arbeiderpartiet. Stad kommune skal vere ein god arbeidsplass.

Det er eit særs mangfaldig næringsliv i Stad kommune, med fleire aktørar som hevdar seg både nasjonalt og internasjonalt. Dette har vore ei positiv utvikling gjennom fleire år no, og Stad Arbeidarparti vil bidra til at denne trenden skal halde fram, slik at kommunen skal vere ein attraktiv stad å etablere seg, både for busetnad og verksemder.

Havrommet er eit område med store moglegheiter framover. Det er eit område som har stor betydning for busetjing og sysselsetjing langs kysten.

Auka konkurranse skaper behov for høg kompetanse på mange område. Det er difor heile tida behov for rekruttering av fagfolk, både i offentleg og privat sektor.

Det er ikkje kommunen si oppgåve å halde næringslivet i gang, men det er kommunen si oppgåve å legge til rette for næringslivet. Dette gjer vi mellom anna ved å ha gode og tilgjengelege tenester, kulturliv, full barnehagedekning, breibands- utbygging, attraktive tomter, tilgjengeleg næringsareal og utleigebustadar for korttidsleige.

Arbeiderpartiet har nyleg på sitt landsmøte vedteke ein distriktspolitikk som bygger på følgande grunnleggande forståing: Dette samsvarer veldig bra med det Stad Arbeiderparti har i sitt program.

– Legge til rette for vekst og utvikling i heile Noreg.

– Ha likeverdige velferdstenester over heile landet.

– Når det etablerast nye statlege arbeidsplassar, skal desse plasserast rundt i hele landet. Vi vil vurdere å flytte eksisterande statlege arbeidsplassar der det styrkar den regionale utviklinga.

– Sørge for at heile landet får tilgang på høghastighetsinternett.

– Satse meir på desentralisert utdanning innanfor fagområde dei ulike delane av landet vårt har behov for, og styrke moglegheitene for å bu i distrikts-Noreg når du er ferdig utdanna.

– Vere garantist for at den differensierte arbeidsgivaravgifta vidareførast.

– Sørge for eit godt samspel mellom byane og distrikta.

– Styrke dei regionale verkemidla for vekst og utvikling som skapar arbeidsplassar over heile landet. Vi vil gi dei statlege verkemidla ein tydelegare distriktsprofil, og ha meir lokal og regional kontroll på midlar til forsking, innovasjon og næringsutvikling.

– Havbruksnæringa er ei særs viktig distriktsnæring. Næringa har potensial for å bidra med enda meir verdiskaping som gir et godt grunnlag for busetjing og lokale ringverknadar. Vår ambisjon er at Noreg skal vere verda sin fremste sjømatnasjon.

– Ressursane i distrikta må nyttast slik at dei gjev arbeidsplassar i distrikta, anten det er kraft, fisk, mineral, skog eller jordbruk.

Vi har nettopp feira 1. mai der slagordet var «Sterkare fellesskap». Vær med å gi eit signal til regjeringa om at du ikkje aksepterer at vanlege folk får dårlegare kår her i landet. Stem difor på Arbeiderpartiet i kommune- og fylkestingsvalet til hausten, for å signalisere at du ynskjer fridom for den einskilde, likskap med like moglegheiter for alle, og solidaritet med dei svakaste. Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for liva våre. Arbeiderpartiet trur på sterke fellesskapsløysingar, fordi vi får til meir saman enn kvar for oss. Det gjev større tryggleik og fleire moglegheiter for den enkelte dersom vi stiller opp for kvarandre.

Stad Arbeiderparti kjem til å vere synlege utover sommaren kringom i nye Stad kommune. Kom gjerne å slå av ein prat med oss.