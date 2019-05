Meninger

Sidsel Kongsvik, ordførarkandidat Kinn Senterparti, har skrive dette lesarinnlegget:

«Eit senterparti i «besinnelse» - svar til Doris Christensen»

Eg takkar Doris Christensen for hennar inspirerande lesarinnlegg. Dette gav grobotn for mange innlegg frå Senterpartiet framover. Her var det så mykje å ta tak i at eg for ordens skuld vel å konsentrere meg om eit par av momenta.

Senterpartiet ønskjer reversering skriv Christensen. Lat meg korrigere og poengtere litt: Senterpartiet ønskjer ikkje kommunesamanslåing og er i mot at vi, mot fleirtalet i Vågsøy (innbyggjarane i Flora fekk ikkje ein gong høve til å uttale seg) sin vilje, no skal bli Kinn kommune. Når ein likevel er komne dit, går ikkje Kinn Senterparti inn for å aktivt «rive» ned (les reversere) kommunen frå dag ein. Det vil vere lite konstruktivt. Ein må prøve å få dette til å fungere ut fra dei føresetnadane ein har. Kinn senterparti vil arbeide for best mogleg løysingar for innbyggarane og vil forsøke å motverke frykta negative konsekvensar. Desse frykta konsekvansane baserer seg på økonomisk kunnskap, geografisk kunnskap og kunnskap/erfaring frå tidligare kommunesamanslåingar. Vi vil arbeide for ei reversering av samanslåinga dersom eit fleital av innbyggjarane i heile eller delar av kommunen ønskjer dette. Dersom viktige argument for samanslåing fell bort, intensjonssavtalen vert broten, byråkrati og kostnadar aukar, eller om ein ser at praktiske og/eller geografiske utfordringar blir store, vil vi reise reverseringsdebatten på ny. Om vi trur at reversering er mogleg? Ja, kvifor skulle ikkje det vere mogleg? Hornindal skilde seg frå Stryn etter eit mislykka ekteskap, og berre sjå korleis Bryggja ordna seg. Men kanskje har Christensen og Arbeiderpartiet kunnskap som tilseie at reversering ikkje er mogleg?

Christensen skriv i sitt innlegg at Senterpartiet sin politikk bidreg til splitting.

Senterpartiet har som mål å legge vilkåra til rette for ei harmonisk samfunnsutvikling. Sosiale, kulturelle og økonomiske tiltak må sikte på å skape vekstvilkår og trivsel for alle uansett bustad og yrke. Senterpartiet arbeider for eit samfunn med små sosiale, geografiske og økonomiske ulikskapar. Vi ønskjer utjamning av ressursar og levekår mellom samfunnsgrupper, landsdelar, og rike og fattige land. Ei rettferdig fordeling og eit godt velferdstilbod hindrar sosial marginalisering, at folk fell utanfor. Er dette ein splittande politikk?

Senterpartiet er ikkje i mot at folk er rike, ein vil berre ikkje ha ei gruppe som blir stadig fattigare. Det blir feil at staten syte for at dei som har mykje frå før får enda meir gjennom skattelette, medan dei som har lite må ta rekninga med stadig fleire avgifter. Der trudde eg faktisk at Arbeiderpartiet var noko lunde på linje med oss, men mogleg eg har teke feil.

Senterpartiet har tradisjonelt vore eit distriktsparti. Gleden er stor over å sjå at partiet no er på frammarsj også i dei større byane våre. Vi meiner at eit mangfald av sterke, små og mellomstore byar og tettstadar over heile landet, og aktive nærings- og kompetansemiljø, vil betre regional balanse og framtidig verdiskaping. Senterpartiet er ikkje i mot byane, men vi er i mot at alt (både menneske, produksjon og makt) skal plasserast i store byar. Vi har eit stort og langstrakt land, med store verdiar. Dette må vi nytte (utan å utnytte). Senterpartiet vil byggje samfunnet nedanfrå og vil desentralisere makt, busetting arbeidsplassar, kapital og kompetanse.

Senterpartiet ønskjer eit deltakande folkestyre, og å dele makt og innflytelse mellom ulike delar av landet er naudsynt for å oppnå dette. Dette betyr ikkje at vi vil ha ei mengde «småstatar» i staten. Sjølvsagt må vi ha ei overordna politisk styring for å sikre like rettar og tenester, men eit overordna styringsorgan må kjenne til heile landet sine utfordringar og moglegheiter. Ein politikar oppvaksen og busett i Oslo har små føresetnadar for å legge ein god politikk for dei i Finnmark t.d, like lite som ein politikar i Finnmark har mogleghet til å vurdere kva som er best for Oslo sine innbyggjarar. Det er m.a difor vi har kommunestyre og fylkesting.

Som sagt var det mykje å ta tak i, i Christensen sitt innlegg. Mellom anna det med store versus små fagmiljø og kommunar. Eg har ikkje sett forsking som tyder på at det er noko samanheng mellom kvalitet og størrelse på fagmiljø, det viser seg at derimot at menneske i små kommunar generelt er meir nøgde med tenestene enn dei i større kommunar. Trivselsfylket Sogn og Fjordane kjem best ut på samtlige statistikkar som angår folk si helse, og sosiale tilhøve. Kvifor? Små forhold er ei medvirkande årsak. Men nok om det. Toget har gått for denne gong, og det er lite hensiktsmessig å fortsette den debatten.

Når det gjeld det med tillit og mistenkeleggjering kunne eg brukt fagkompetansen min til å skrive ei lang utgreiing om dette. Det kjem eg tilbake til ved eit seinare høve.