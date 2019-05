Meninger

Fredrik Egeberg, 3. kandidat Kinn Senterparti, har skrevet dette leserinnlegget:

«Hva er det man vil skjule?»

Etter valget til høsten skal stemmene telles opp samlet i Kinn. Valgnemda kan bestemme at Flora og Vågsøy skal telles opp separat, men har ikke gjort dette. At en ikke skal telle opp krets for krets er helt greit, men burde vi ikke fått se hva de to kommunene har valgt etter valget? Før de slåes sammen? De eneste som sikkert har noe å tjene på dette er nok sammenslåingskameratene V,AP og H.

På denne måten kan man skjule at folket sannsynligvis kommer til å straffe dem for denne sammenslåingen, i alle fall i Vågsøy. Denne siste gangen bør en kunne telle opp stemmene hver for seg slik at en også kan sammenligne tallene fra forrige valg.

Det er ikke en kostbar affære å telle stemmene hver for seg. Det er faktisk bare å la være å blande dem før man teller dem. Så deler man tellere i 2 lag som teller hver sin kommune. Ikke noen ekstrakostnader i det hele. Dessuten slipper en arbeidet med å blande sammen stemmesedlene med hverandre.

Fellesnemnda for Kinn er også valgnemd for Kinn. Dere som sitter der bør gi innbyggerne en sjans til å se resultatene for det siste valget før sammenslåing. Det burde være en smal sak å bare vedta dette. Dersom viljen er der da. Men det er den kanskje ikke? En bør lytte på velgerne sine mens en har dem. De forsvinner fort til andre ellers. Kinn Senterparti er helt klare på at folket i både Vågsøy og Flora bør få se stemmeinndelingen i de to kommunene adskilt denne siste gangen. Er det slik at innbyggerne ikke skal få vise hva de mener om politikernes innsats den siste perioden? En bør få gi dem en slags tilbakemelding for det de har fått utrettet.

Jeg oppfordrer valgnemda til å bestemme seg for kommunevis opptelling av respekt for innbyggerne.