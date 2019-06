Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Gunhild Berge Stang og Alfred Bjørlo i Venstre si fylkestingsgruppe i Sogn og Fjordane.

Bygg ut meir breiband: Ingen grunn til å vente!

Sogn og Fjordane fylke har sett som mål at alle bedrifter og innbyggjarar i Sogn og Fjordane skal ha tilgang til eller ha i gang prosjekt for å få på plass breiband innan 2020.

Å ha skikkeleg breiband, helst fiber fram til veggen, er i våre dagar like viktig som vatn og straum for dei aller fleste. Venstre har difor vore ein pådrivar for å auke fiberutbygginga både her i fylket og i landet elles. Gledeleg nok nærmar vi oss no målet - men å vere nær målet utan å ha nådd målstreken, er ei fattig trøyst for dei bygdene og husstandane som enno ikkje har tilgang på breiband.

Difor foreslo Venstre saman med Høgre i Fylkesutvalet 29. mai å løyve 10 mill kroner ekstra til breibandsutbygging Sogn og Fjordane. Krf foreslo 8 mill kr ekstra - men diverre fekk ingen av forslaga støtte frå dei som sit med fleirtalsmakta i fylket: Sp og Ap.

Slaget er heldigvis ikkje tapt: Onsdag 4. juni tek Venstre kampen på nytt i Fylkestinget i Sogn og Fjordane. Dersom Ap og Sp då snur, og stør Venstre, Høgre og Krf sine framlegg om auka breibands-satsing - vil 850 fleire husstandar i Sogn og Fjordane (i kommunane Bremanger, Aurland, Naustdal, Selje, Eid og Gulen) få bygd ut breiband i 2020. Heile 150 av desse husstandane manglar eit heilt grunnleggande breibandstilbod i dag (har under 10 Mbit/s).

Ei ekstraløyving på 10 mill til breiband no i 2019 vil ikkje berre hjelpe desse 850 husstandane, men også gjere at alle andre gjenstående breibandsprosjekt i Sogn og Fjordane «rykker fram i køen». Med eit tilsvarande løft i 2020 vil vi då kunne nå målet vi har sett oss: At alle bedrifter og husstandar i Sogn og Fjordane skal vere på nett eller i gang med utbygging av nett med tilstrekkeleg breidde innan utgangen av 2020.

Det er å ruste seg til framtida - vi vonar at eit samla Fylkesting no samlar seg om eit skikkeleg breibandsløft for Sogn og Fjordane.