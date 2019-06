Meninger

Elisabeth Hatlenes, ordførerkandidat i Bremanger Høgre, har skrive dette lesarinnlegget:

«Hadde du klart deg utan breiband?»

Uansett kvar i landet du bur er breiband viktig. Eg treng eit godt nett når eg skal lese posten og avisa, levere sjølvmeldinga, bestille time hos lege eller netthandle. Behovet for breiband er viktig uansett kvar du bur!

Det er ikkje vanskeleg å forstå at utbygging skjer der det bur flest folk. Folk som bur på små stadar opplever å bli gløymt, gong på gong. Frustrerande. Det er alt frå mobildekning, breiband, vegnett og rassikring. Kvar blir det av partiet som har utnemnt seg for å vere distriktsvenleg?

I revidert statsbudsjett vart det løyva 50 millionar ekstra til utbygging av breiband. I tillegg er det løyvd større beløp dei siste åra til utbygging breiband av dagens regjering. Høgre, Venstre og KrF har i fylkestinget drista seg til eit framlegg om å løyve 10 millionar ekstra for å få gjennomført dei 5-6 høgst prioriterte prosjekta i Sogn og Fjordane. Denne avgjersla skal takast tysdag 4. juni i fylkestinget.

Bremanger ligg inne med to prosjekt, eit på 1. og 8. plass. På fyrsteplass ligg Ålfoten- Davik-Rugsund med ei utbygging av breiband med ein kostnad på 5,4 millionar kroner. På 8. plass ligg Berle med ei kostnadsramme på 855.000 kroner. For folk som bur i bygder som Berle, Dombestein eller Rugsund så handler det om langt meir enn å lese post, sjå tv, videosamtale med familie og sosiale media. Det handler om eksistensen til bygda, attraktivitet, slik at poden kan flytte heim, ta med seg kontorjobben eller etablere eiga bedrift. Teknologien har kome for å bli og aldri før har det vore enklare å jobbe kor som helst i verda- kvifor ikkje då Berle eller Davik? Framtidsfylket må levere etter behov uavhengig av folketal. Langs sørsida av Nordfjorden er det mange små bedrifter som Nordfjord Forsøksstasjon på Isane, kontorsamling i gamleposten på Davik, Norway Adventures på Davik, Landskapssevice på Endal for å nemne nokre. Bedriftene har i lang tid signalisert at det er vanskeleg å drive bedrifta godt med eit ustabilt nett. Kostnadane for dei små bedriftene vert for høg når ein må betale heile gildet sjølv.

Fylkeskommunen må ta ansvar og sørge for regional utvikling, slik at ein får ønska verdiskaping i heile Sogn og Fjordane, legge til rette for næringslivet og vere ein samfunnsutviklar. Ja, og då meiner eg og i dei små bygdene som til stadighet vert gløymt! No er det opp til Sp og Ap om ein vil støtte framlegget til Høgre, Venstre og KrF komande tysdag i fylkestinget- bevis at dykk trur på distriktet og dei små bygdene.