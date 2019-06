Meninger

Eiliv K. Berdal i Pensjonistforbundet i Sogn og Fjordane, har skrive dette lesarinnlegget:

«Pensjonistforbundet demonstrerer for rettferdig pensjon»

Fire år på rad har pensjonistane i Norge tapt kjøpekraft. Trygdeoppgjeret i år har ikkje endra denne situasjonen og difor demonstrerer pensjonistane den 6. juni framfor Stortinget for å ein meir rettferdig pensjon.

Pensjonistane opplever den same prisveksten på straum, mat og drivstoff som alle andre, og det burde difor vore sjølvsagt at pensjonistane skal ha den same lønsveksten som elles i samfunnet. Pensjonistforbundet i Sogn og Fjordane har ikkje eigne aksjonar denne dagen, men vi støttar fullt ut Pensjonistforbundet sin aksjon den 6. juni.

I dag blir pensjonane underregulert med 0,75 prosent samanlikna med gjennomsnittleg lønsvekst, og dermed aukar skilnaden i kjøpekraft mellom yrkesaktive og pensjonistane. Pensjonistane får ikkje ta del i same velstandsutviklinga som yrkesaktive, og pensjonistane opplever at den generelle prisveksten blir større enn veksten i pensjonane.

I 2014 var ein gjennomsnittleg pensjon frå folketrygda på 217.000 kroner. I 2019 har pensjonen auka til 236.300. Skulle pensjonen halde tritt med prisveksten skulle den ha vore på 245.500 kroner i 2019.

Nasjonalinntekta aukar stadig og som nasjon har vi råd til å regulere pensjonane i takt med lønsutviklinga.

Verdiskapinga i samfunnet blir fordelt mellom stat, kommune, bedriftseigarar, arbeidstakarar og pensjonistar gjennom løns- og trygdeoppgjeret. Regulering av pensjonen dreiar seg difor ikkje berre om kva samfunnet har råd til, men like mykje om fordelinga av verdiskapinga. Pensjonistane må få ta del i denne verdiskapinga på lik linje med andre grupper i samfunnet.

Difor bør vi alle støtte opp om grunnlaget for demonstrasjonen framfor Stortinget den 6. juni sjølv om alle ikkje har høve til å møte opp framfor Stortinget.