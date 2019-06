Meninger

Jan Vidar Smenes, varaordfører i Selje og 2. kandidat Stad Ap, har skrevet dette leserinnlegget:

«Selvfølgelig må ett av de regionale Kystpilegrimssenterene ligge i Selje, ved Selja»

Pilegrimsreiser har vært foretatt av mange forskjellige slags folk i lang lang tid. Formålet har vært både en søken etter det åndelige og det guddommelige, eller for noen rett og slett en reise til et sted som betyr mye for en.

I Norge ble det 2012 vedtatt en nasjonal Pilegrimssatsing som skal bidra til «formidling av pilegrimstradisjonen, kulturminner, kulturarv, natur og landskap, friluftsliv og fysisk aktivitet, utvikling av næringsvirksomhet, bærekraftig reiseliv og levedyktige distrikter langs ledene.» Kystpilegrimsleiea er en del av den strategien. En ser for seg et nasjonalt pilegrimsenter og noen regionale pilegrimsenter. Satsinga på kystpilegrimsleia vil inspirere flere reisende og pilegrimer til å oppleve kulturen og historia vår.

Selja har gjennom hele middelalderen vært et av de viktigste religiøse sentra i landet, og har vært et naturlig stoppested for sjøfarende på vei til Nidaros og England. Det var her kristendommen først «festa fot»! Selja kloster er Norges eldste pilegrimsmål, knyttet til legenden om St. Sunniva, den første norske helgen. Sagnet om St. Sunniva regnes som svært viktig i kristningen av Norge.

Den første pilegrimmen vi kjenner til som besøkte Selja var Olav den Hellige, allerede i 1015!

I 1068 ble Selja et av landets tre bispesete sammen med Nidaros- og Oslo bispedøme.

Rett etter 1100 anla benediktinmunkene et kloster her som hadde sin virksomhet i over 400 år. Selja kloster er trolig det eldste klosteret i Norge, og Riksantikvaren har lagt ned omtrent 25 millioner her siden 2006!

Prestegarden i Selje sentrum har tradisjoner tilbake til middelalderen (1350), og på tunet der ligger seks bygg av stor kulturhistorisk interesse, som ble freda av riksantikvaren i 1991.

Midt ute på Stadlandet har vi også Dragseidet der vikingene dro skipa sine over istedet for å seile rundt stadten. Her ute fremføres også det viden kjente stykket «På sverdeggja», et stykke om da Olav Tryggvasson med sverdet i hand begynte kristninga av Vestlandet, noe som etter historia skjedde her i 997.

Litt lenger inne i fjorden har de klart å løfte fram den storslåtte vikinghistoria, fått bygget Myklebustskipet, og reist Sagastad. Dette tror jeg både vil sørge for at nye generasjoner tar med seg historia vår, men også at turister vil legge turen hit for å få med seg den rike historia her.

Løfter vi oss litt over alt dette og ser det i sammenheng, så går det en kulturhistorisk rød tråd her som er helt unik! Fra vikingene med sitt sete inne på Myklebust, til kongens kristning av Norge og fotfestet for kristendommen i Norge, og alt det har betydd.

Alt dette er en historisk skatt vi alle har ansvar for å ta vare på og føre videre. I Selje er det lagt ned en uvurderlig dugnadsinnsats i denne formidlingen over lang tid, og med Sagastad på Nordfjordeid vises både vilje og gjennomføringskraft til å ta på seg et sånt ansvar.

Når et regionalt kystpilegrimssenter nå skal komme, er det ingen steder som er riktigere å legge det, enn i Selje!