Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Øystein Sandøy, bulending og Måløyværing.

Toget går!

Enno i dag, over to år etter at kommunesamanslåinga Vågsøy-Flora vart vedteke går bylgjene høge. Frontane er framleis steile nok. Lesarinnlegg i avisene, og diskusjonar på sosiale media vitnar om «straumar i djupet», som Jakob Sande skreiv, og det er meir enn tydeleg at engasjementet er upåklageleg. Og det er greitt nok, det, sjølv om eg nok kan synes at det tidvis bikkar litt over. Det er slett ikkje alle innlegga på Facebook som utmerkar seg som døme på nøktern saklegheit.

Eg skal saktens vedgå at eg har sjølv innimellom hatt mine tvil om denne prosessen. Dei går hovudsakeleg ut på den reine geografien, kommunikasjonar, avstand, og for så vidt også måten det vart gjort på. Eg vil meine at ein kanskje hadde stått seg på å la tida arbeide, og lete tanken modnast noko meir. Men gjort er gjort, spist er spist, og så har det blitt ein del fordøyelsesbesvær og magesjau undervegs. Mi enkle von er at vi alle ein vakker dag kan forlate toalettet med innvollane nokolunde i vater.

Eg trur at vi alle berre må innsjå at denne samanslåinga blir ein realitet. Vi kan protestere til krampa tek oss, men toget går no. Eg tvilar på om nokon av oss vil vinne på å stå att på perrongen med tårer i auga og skjerande tenner. «If you cannot beat them, join them», var det ein eller annan som sa, og hadde truleg rett. No kan eg for så vidt innrømme ein viss «inhabilitet» i dette spørsmålet. Eg er innflyttar i kommunen, og som fødd og oppvaksen i Bulandet hadde vi eit nærare tilhøve til Florø enn kanskje måløyværingar flest. Florø var nærmaste by, og det fall seg heilt naturleg å reise dit i alskens ærend. Florøværingane tok i mot oss med opne armar.

Kan det vere dags å legge store delar av denne skjærmysselen bak oss? Innsjå realitetane, og rett og slett legge godviljen til? Arbeide jamt og trutt for rimeleg arbeidsdeling mellom Måløy og Florø, og først og fremst stå samla for det som etter mi meining er sjølve nøkkelen til ein velfungerande Kinn kommune: Gode og lettvinte kommunikasjonar! Til lands, til vanns, og i lufta med, som Asbjørnsen og Moe skriv. Bli betre kjende med einannan og helse venskapeleg i staden for å knyte neven, og gje første og beste florø-eller måløyværing «eit gasta slag», slik at «kjeften såg ut som ei sundtrakka ause», for igjen å sitere Jakob Sande. Og den dagen våre vener i Bremanger finn det rett å slå pjaltane sine saman med våre, så gjer vi døra høg og porten vid.

Eg veit at dette er fromme ynskje. Eg veit og at det fort kan gå noko tid før Kinn kommune er fullstendig oppe og går. Men å setje alle klauver i marka vil berre gjere ein uavvendeleg prosess vanskelegare, og forlenge tida der piggane er ute. Det vil garantert bli sagt «kva sa eg» på ymse stadium framover, men ved ein korsveg bør blikket lyftast, og spaden takast i bruk for å spa igjen skyttargravene i staden for å grave nye.

Eg trur tida er inne no!