«Viser det seg at det blir for mange grunnstøtingar på dei 28 sjømila mellom Vågsøy og Flora, så vil vi starte jobben for reversering»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Randi Aare, 5. kandidat for Kinn Sp.

Så er det snart startskot for valkampen 2019. Dette blir ein spennande valgkamp, for ikkje å snakke om sjølve valet. Eg høyrer mange vil droppe valet etter det som har skjedd dei siste fire åra, men det er det siste vi må gjere.

Vil vi endre på kommunestyret/bystyret så må vi stemme, kvar stemme tel. Kinn Sp har eit veldig godt partiprogram, berre les. Det har nok dei andre partia også, men forskjellen er at vi faktisk står for det vi lovar, og skal vi måtte bryte eit løfte så lovar eg å komme med ei god forklaring på kvifor vi må endre på løftet.

Rådmann Knut Broberg snakka i fellesnemnda om at det er pengar å spare ved å legge ned grendeskular, er det slik vi skal auke bulysta? I Vågsøy har vi ikkje så mange skular igjen å miste , men vi skal kjempe for dei vi har og jobbe for å få Skram skole til å bli ein god skule å gå på. Så har vi nedskjæringar så det held i pleie og omsorg, det må vi få stoppa.

Vi må sørge for fleire omsorgsplassar og fleire hender til å utføre arbeidet både i institusjon og for dei som bur heime. Dette vil gjere arbeidsmiljøet betre og dermed vil alle tene på dette.

Etter at du har lese Sp sitt program så vil nok tankane komme om kor vi skal få pengane frå. Ja, dette vil bli ei utfordring, det legg eg ikkje skjul på. Vi er oss sjølv nærmast, vi vil kjempe for det vi har kjærast, og ettersom vi ikkje har ein felles arena med Florø og dei ikkje med oss, så trur eg dette vil bli en dragkamp utan sidestykke.

Dei som trur at eg ikkje vil ta opp det som har skjedd i Vågsøy angåande kommunesammenslåinga tar grundig feil. Då eg høyrde at politikarane skulle jobbe for ein sterk kystkommune, hadde eg aldri trudd at det var dette som blei resultatet. Då det gjekk gjennom i formannskapet, tenkte eg at dette får dei aldri gjennom i kommunestyret, men så feil kan ein ta.

Og den gleda eg kunne sjå då våre folkevalde hadde stemt mot fleirtalet av folket var var berre trist. Eg legg ikkje skjul på at det fall nokre tårer den kvelden. I ettertid har vi fått sett litt av kostnadane ved denne samanslåinga, vi har også sett at gulrøtene vi skulle nyte godt av nærmast har rotna på rot. Delt kommunesenter? Kven trur at dette er realistisk? Det har allereie vist seg at dette blir vanskeleg og dyrt. Kommunestyremøte/bystyremøte/ gruppemøte vil gå over to dagar med overnatting og tapt arbeidsforteneste for den som har andre jobbar.

Det snakkast om plassering av arbeidsplassar. Innan næringslivet har vi mange felles interesser med Florø. Eg er redd for at det vil bli ein dragkamp om desse, og kven vil vinne dei fleste kampane? Blir det dei som er nærmast sjukehus, flyplass, eit stort bysenter som Førde? Eg berre spør? Det er ikkje til å stikke under ein stol at det blir kjøttvekta som slår til når det skal stemmast, vi i Vågsøy blir i mindretal. Her får vi berre håpe. Det snakkast mykje om demokrati for tida, og at det er noko vi må verne om. Men er det demokrati når politikarane går i mot over 60 prosent av folkeavstemming og telefonundersøkning?

Så blir det sagt mykje om at det er personhets ute og går, dette er berre trist og uakseptabelt, men så spør eg: kvifor? Skal folk berre tie, er det det som er demokrati? Så blir det sagt at ein må skille mellom sak og person, men ei sak blir ikkje til utan at det er personar som står bak. Hadde politikarane høyrt på folket i ei så alvorleg sak som kommunesamanslåinga med Flora er, så hadde vi ikkje hatt det klimaet vi har i dag. Eg høyrer om fleire i Vågsøy som vil flytte på seg og folketalet i Flora har gått ned med 1,13 prosent. Var det dette vi ville?

Kinn kommune er ein realitet og Kinn Sp vil jobbe for at det blir best mogleg for folket på alle plan. Men viser det seg at det blir for mange grunnstøtingar på dei 28 sjømila mellom Vågsøy og Flora, så vil vi starte jobben for reversering.

Ønskjer alle ein riktig god sommar. Så gler vi oss til august og håpar at vi alle kan bidra med ein vennleg og god valkamp.