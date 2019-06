Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Caroline Erviksæter.

Følgjer med i debatten om kunnskap og utdanning

Som leiar i Norsk Forskarforbunds studentutval og fagleg representant for NSO i Universitets- og Høgskulerådet, følgjer eg med interesse debatten om kunnskap og utdanning. Det må leggast stor vekt på å behalde og ta vare på den kompetansen som finst ute i distrikta. Det offentlige må verdsetje og oppmuntre den kompetanse som allereie er der. Nordfjord ligg midt i eit område som er rikt på institusjonar med høgare utdanning og forsking. Eit samfunn som i dag lever med stadige forandringar krev raske slutningar og omstilling. Kommune- og fylkessamanslåing krev at vi i distrikta held på og får inn tilsette med god fagleg kompetanse. Dette krev at kompetanse og kompetanseheving må følgje etter. Den offentlige forvaltinga må våge ta til vare den kompetanse som finst. Skal vi med høgare utdanning bli i bygdene må også bygdene få oss til å bli. I Forskarforbundet så ser vi betyding av utdanning og den kvalitet som det fører med seg i offentlege forvalting og private bedrifter. Vi arbeider for at det skal være høg utdanningskvalitet på høgskular og universitet, men vi ønsker også at vegen mellom arbeid og utdanning ikkje skal vere så lang, og at det skal opnast for meir samarbeid. I år er det kommuneval. Eg inviterer dei politiske partia til debatt om utdanning og forsning og kva dei kan bety for oss i Nordfjord. Den offentlige forvaltinga må opne dørene for nyutdanna og dei med utanlandsk bakgrunn med god fagleg kompetanse frå universitet og høgskule.

Politikarar og administrasjon må våge å tenke nytt for å få ein bærekraftig kommune i framtida. Eg er open for dialog med politikarar og den offentlege forvaltinga for at vi i Nordfjord kan sette kompetanse høgt, og er open for ein invitasjon til ein god samtale om kompetanse og utdanning.