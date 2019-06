Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Finn Eikrem fra Svelgen.

Kinn – og Aps besinnelse lokalt

Senterpartiets ordførerkandidat Sidsel Kongsviks innlegg i Fjordenes Tidende den 2. april under overskriften «Et lokaldemokrati for fall» er en god forklaring på hva som politisk skjer ikke bare lokalt, men også over hele landet.

Et Arbeiderparti som er uten visjoner og har nedgang i målte folkemeninger viser at en toppledelse sentralt nå kjører partiet inn på feil spor.

En ny type sosialpolitikk vokser frem over hele landet, også lokalt ved at Sp og Rødt mer ønsker å ta vare på folk i «kvardagen» enn det som er virkeligheten per i dag.

Ta Rødt for eksempel, med den mangeårige kommunepolitiker Geir Oldeide, en ærlig politiker som ønsker alt vel for innbyggerne. Det er ikke slik lenger at Rødts medlemmer går rundt i Måløys gater med feltspade, ryggsekk og gevær over skulderen og maner til revolusjon.

Medlemstallet til Rødt øker med tusenvis av nye medlemmer og på Stortinget snakker Moxnes for «mannen i gata», og er tydelig på det negative ved sentraliseringen som regjeringen har bedrevet i flere år. Også lokalt overstyrer Høyre lokalpolitikken, ved at Ap ligger i en politisk tvangstrøye og Høyre sitter ved siden av med nøkkelen i hånda.

Uten å være «flue på veggen» i kommunestyresalen, virker det som politikere fra Ap har påført seg en selvpålagt taushet, og dermed blir konfliktsky i debatten. Og dermed blir Ap-politikk overtatt av Høyre. Noe som kom tydelig frem i folkeavstemningen i 2018 der Aps ordfører var Høyres fanebærer.

I media lokalt har det vært uttalelser om hvorfor folk er i mot Kinn kommune. Prøver man å definere dette i et forsøk på å finne årsak, ser man at en overstyrt folkemening ligner på tvang, og folk liker ikke tvang.

I innlegget «Besinnelse» av Doris Christensen i FjT den 31.5 ser man tydelig den redsel og frustrasjon som preger Ap lokalt for tiden. Og prøver å nedvurdere også den fremgangen Sp og Rødt for tiden har.

Ta for eksempel bunaden til Sp-leder Vedum. Den blir brukt som en negativ markør i et forsøk på å nedvurdere Sps fremgang. En redaktør sørpå informerer bredt om Kinn-saker, og dermed forestående sammenslåing, uten å ha en redaksjonell mening om lokaldemokratiet som er sterk presset av sentraliseringen.

Dette virker som en styrt ubalanse.

Man trekker fram gamle valgkampsaker fra AKP-mls tid, som nå for lengst er forlatt, for å henge negative merkelapper på fremgang lokalt, og i landet også, med snart 9.000 nye medlemmer.

Pøver man å forstå Aps innlegg i FjT, under overskriften «Besinnelse» ser man tydelig at Ap mener at Sp skal sette seg ned og felle noen tårer og angre, og dermed revurdere sitt politiske syn på nei til Kinn.

Selv springer de ærender for Høyre ved at Vågsøy blir innmeldt i Kinn kommune.

Senterpartiets ordførerkandidat Sidsel kongsvik er en klok lokalpolitiker som sier ifra hvorfor lokaldemokratiet ligger med med «brukket rygg», med to innlegg i FjT.

Aps bidrag til denne debatten er Doris Christensen innlegg om «Besinnelse». I et frustert politisk innlegg nærmest ankalges Sp for å motarbeide Kinn-sammenslåingen. Dette begynner å ligne på en situasjon som oppstod i en kommuen der velgerne like før kommunevalget ble spurt om at stemmer du på x kommune så kan du få bru over til fastlandet.

Så stemmer du Ap og Høyre lokalt til høsten, så får du Kinn kommune i fanget.

Så mener innbyggerne i Vågsøy at Sp og Rødt best kan ta vare på deres oppfatning av demokratiet, stemmer man med den oppfatningen i valget til høsten.