Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Geir Oldeide, 1.kandidat for Raudt Kinn:

Flott vedtak av Flora bystyre!

I skuggen av det omstridde vedtaket om bygging av nytt rådhus, gjorde bystyret i Flora eit anna og svært så gledeleg vedtak. Flora bystyre bestemte nemleg at det no skal bli ei fast ordning at barnetrygda ikkje skal telje som inntekt når ein familie må søkje om sosialstønad.

I dei fleste kommunar er det slik at barnetrygda vert rekna med som inntekt og dermed misser dei barna som treng det aller mest, i praksis, barnetrygda. Men mange kommunar har etter kvart sett at dette er svært urettvist og usosialt. Difor er det fleire og fleire som gjer vedtak om å endre praksisen i sin kommune. Dette har vore ei viktig sak for Raudt. Vi har prøvd å få Stortinget med på at reglane skal endrast slik at barnetrygda skal haldast utanfor, men dette fekk vi ikkje Stortinget med på. Dermed er det den einskilde kommune som må ta ansvar. Raudt tok dette opp i Vågsøy kommunestyre hausten 2018. Saka blei sendt over til Helse- og Omsorgsutvalet for vidare behandling med sikte på ny behandling i kommunestyret. Sidan har ingen ting skjedd! Vi sit med ei kjensle av at saka har blitt trenert i Vågsøy.

Difor er det svært gledeleg at Flora bystyre no på siste møte gjorde slikt vedtak. Vi applauderar og vonar dette legg føringar for at det også blir slik i Kinn kommune.