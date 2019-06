Meninger

Geir Oldeide, Raudt:

Dette er ikkje redelig, Kristin Maurstad!

Eg høyrde intervjuet med deg på lokalradioen ang finansieringa av symjeanlegget i Vågsøy. Der kom du med to påstandar/utsagn som var både villeiande og usanne.

1. Du hevda at ein ikkje har økonomi til å bygge symjeanlegg dersom ein vel å gjere det i eigen regi. Dette er ikkje rett. Som eg sa i kommunestyrebehandlinga: Vi kan bygge på same plassen, med same finansieringa i eigen kommunal regi. Pengegåva frå næringslivet har kun som føresetnad at badeanlegget skal byggast på sentrumstomta. Sit du på opplysningar om at der er andre bindingar knytt til gåva som vi andre ikkje kjenner til?

2. Du sa også at kommunen ikkje hadde økonomi til å drifte symjeanlegget utan privat medverknad. Men det er jo kommunen som skal drifte det åleine! Du veit jo godt at det skal dannast eit eige kommunalt selskap som skal leige tilbake anlegget frå AS’et og stå for drifta og dermed ta all risiko. Kvifor framstiller du dette annleis?

Vi kan godt vere sakleg ueinige i kva som er den beste måten å organisere ei utbygging på, men dette var ikkje redelig. Eg oppmodar deg om å trekke tilbake dette.

Så meinar du at eg burde ha akseptert kommunestyret sitt vedtak om finansiering gjennom AS og lagt ballen død. Sjølv om eg altså meinte at dette var i strid med lova. Fleire gonger har eg teke dette opp og oppmoda leiinga i kommunen om å sjekke dette betre. Men eg snakka for døve øyrer. Når Leite hevda at dette var greitt så var det vel det. Men Raudt blei altså ikkje beroliga av at Leite hevda at dette var i sin skjønnaste orden. Difor sende vi ein henvendelse til Fylkesmannen for å få eit klart svar. Det syner seg vel no at vi hadde rett?