Skuldingar om såkalla fake news.

Meninger

Innlegg av Nils Myklebust nestleiar av Fellesnemnda i Kinn

Eg vart på møtet i Fellesnemnda, som eg ikkje var på den 11.6, skulda for å fare med såkalla Fake News. Men eg har ikkje klart å forstå heilt kva det er sikta til konkret. Det vert difor vanskeleg å gå dette i møte. Eg vil be både Frank Willy Djuvik og Ola Teigen om ei presisering.

Ola Teigen har på Facebook skreve at det eg har etterspurt angåande lønsharmonisering er i denne gruppa fake news. Han har også hevda at det som Terje Heggheim la fram om ei lønsforskjell på 2,5 – 3 millionar kroner var det som var dei faktiske talla.

Dette har ikkje Heggheim sagt. Han sa at for 15 toppleiarar så var dette talet og det stemmer sikkert, noko eg heller aldri har tvilt på. Men det eg har hevda er dette talet ikkje er dekkande for det faktiske.

Så må eg repetere litt om bakgrunnen for mitt spørsmål, for det er spørsmål eg har reist og ikkje svar. Eg har etterlyst svar i over eit år utan å få det.

I årsmeldingane for 2017 så viste det seg at der var ein forskjell. Lønsforskjellen er då på om lag 80 - 85.000 kroner per årsverk, som gjev ein lønskostnad inklusiv dei sosiale kostnadane på heile 118.000 kroner. Dersom dette er såkalla fake news, ja så er årsmeldingane som både Frank Willy og Ola har godkjent feil.

Det eg spurte Heggheim om var kva som var forklaringa på dette og då fekk vi berre for desse 15stillingane. Det som er fake news er å bruke dette talet slik Ola gjentekne gonger har brukt.

Bakgrunnen for at eg reiste dette spørsmålet var dei klare råda som dei som hadde med samanslåinga av Tønsberg og Ree kommune gav oss på Gardermoen i april 2018: Dei sa finn talet og bestemm kor lang tid dokke vil trenge på lønsharmioniseringa.

Det er nettopp dei korrekte tala eg har etterspurt. Eg har ikkje påstått noko som helst anna enn at Heggheim sine tal med 2,5 - 3millionar kroner ikkje er dekkande. Det står eg på fortsett.

Tala som eg har brukt på kva som denne samanslåinga har kosta begge kommunane i tillegg til dei 20,5 + 20,5 millionar kroner er berekna tal og ikkje noko som er eksakt. Men det er nettopp for å få fram det korrekte talet eg har kjempa for forslag som berre delvis har fått gjennomslag i Fellesnemnda.

Min påstand for ekstrakostnader som ikkje er kome fram var fylgjande: For Vågsøy 2018 om lag 10 millionar kroner. For Flora 2018 om lag 20 millionar kroner. For Vågsøy 2019 20 millionar kroner pluss for Flora 2019 20 millionar kroner. Dette er tal som Rolf Bjarne Sund i samtale med meg utala « Dette kan godt stemme»

Det som er så synd er at fleirtalet i Fellesnemnda ikkje var villige til å gjere klare nok vedtak for å få dette fram.

Det Fellesnemnda vedtok var at der skulle skaffast grunnlagsmateriale for å kunne søke skjønsmidlar. Men når dette arbeide ikkje ein gong har starta, så er det lite grunn til å tru at prosjektrådmannen har brydd seg noko om dette vedtaket, heller ikkje tidlegare eller noverande leiar.

Men det som er ekstra ille er at revisjonen ikkje har gripe fatt i dette.

I staden for å skulde meg for å fare med fake news, så burde ein fulltidsbetalt ordførar kunne legge fram det som han meiner er korrekt og så fått ei felles forståing av kva som er rett og ikkje.

Sjølv om eg er motstandar av danninga av Kinn kommune, så vil eg påstå at eg har forsøkt å få fram og etterspurt kva som er rett. Dette for å kunne ha eit faktagrunnlag til å gjere gode vedtak utifrå.

Og eg må seie, eg er skremt over den ukritiske pengebruken som prosjektet har. Dette kjem til å straffe seg ein dag. Vær sikker på dette.

At eg her ikkje har nådd fram, betyr ikkje at eg har feil.

God sommar.