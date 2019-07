Tre tiltak som gjer Kinn attraktiv for studentar

Meninger

Innlegg skrive av Jacob Nødseth (ordførarkandidat) og Vivian Norstrand (3. kandidat) i Kinn Venstre.

Korleis skal vi klare å få unge menneske som held på å ta høgare utdanning, enten dei har røtene sine her eller ikkje, til å flytte til kommunen vår? Og korleis skal vi klare å få dei hit når dei er ferdig utdanna? Her er tre enkle tiltak, som både får unge menneske hit, tilfører kommunen viktig kompetanse og nye perspektiv, gjer rekruttering enklare og samtidig er bra for kommuneøkonomien.

Sommarjobb

Dersom kommunen har problemstillingar ein anten ikkje kan prioritere å jobbe med i den ordinære drifta, manglar kompetanse til, eller tenker at ein bør få eit perspektiv på utanfrå – så er løysinga i dag ofte å hente inn dyre konsulentar. Kinn kommune må tenke nytt og heller ha ei meir medviten haldning til bruk av sommarjobbar der ein treng høgare utdanning. Mange som er frå Kinn kommune som studerer vekke vil gjerne vere heime om ferien og ha sommarjobb her, men slit med å finne relevant arbeid. I staden for å leige inn konsulentar bør kommunen sette vekk konkrete case til studentar som kan ha dette som sommarjobb. Vi er heilt sikre på at eit godt opplegg rundt dette hadde fått mange søkjarar, også frå personar som ikkje høyrer til her. (I tillegg er det sjølvsagt mange andre område der ein ikkje treng høgare utdanning, der kommunen må tilby ungdommen sommarjobb.)

Oppgåveskriving og stipend

Det er veldig positivt at Kinn kommune hadde inne ein praktikant som har skrive bacheloroppgåve i planlegging og administrasjon ved Høgskulen i Volda, med Kinn kommune som case. I Måløy har studentar frå Emergence School of Leadership arbeidd med lokale case om byutvikling og reiseliv, og tilført verdifull kompetanse til lokalsamfunnet. Kinn kommune bør etablere ei stipendordning til studentar som vil skrive prosjektoppgåver, bachelor-/masteroppgåver eller ph.d-avhandlingar om tema som kommunen meiner er viktige for oss. Vi har lansert dette i Flora kommune tidlegare, utan at det har blitt følgt opp, og håpar Kinn kan gjere dette meir aktivt. Anten det dreier seg om å løfte kvaliteten i omsorgstenestene, planlegge byrom, finne arenaer for innovasjon, forenkling og fornying i drifta eller kva det måtte vere. Slik kan ein knyte til seg unge, flinke og offensive menneske, tilføre organisasjonen viktig kompetanse – og redusere kostnader til eksterne konsulentar. Samtidig får ein gode ambassadørar for kommunen vår rundt om i landet. Det er eit praktisk døme på strategisk omdømebygging.

Trainee-ordning

Kinn kommune bør også ta inn nyutdanna som traineear som særleg kan arbeide med prosjekt som er tidsavgrensa. Det er mange problemstillingar i kommunen som er godt eigna til å trekke til seg kloke hovud utanfor, dersom ein har eit meir avgrensa perspektiv i starten, til dømes eitt år. Dersom vi klarer å skape interessante og gode rammer rundt slike stillingar skal ein ikkje sjå vekk i frå at folk blir verande her. Som for sommarjobbar og stipend til oppgåveskriving, så er det mange positive effektar å hente av ei slik ordning.

Desse tre tiltaka må vi raskt få på plass frå hausten av, slik at ein frå vårsemesteret og neste sommar er i gang. Dette kan bli veldig bra!