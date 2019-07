Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

«La dette bli plukkesommeren din!»

Norsk sommer er digg! Det er lyst, det er varmt, sola skinner og strender, fjell og skoger er følgelig fulle av folk.

Med folk kommer det også søppel. Iskrempapir, engangsgriller, sigarettsneiper og mye, mye annet. De ulike typene plast – flasker, , q-tips, sugerør, fiskeredskap – vi kunne fortsatt i det uendelige – sier litt om hvor omfattende problemet er. Vi er vanvittig avhengige av plast, noe som gjør problemet gigantisk. Samtidig er vi så mange, og blir stadig fler, at det er en kamp å kjempe mot det.

For et par uker siden kunne vi se at Akerselva i Oslo hadde blitt den nye avfallsplassen for de sagnomsuste el-sparkesyklene. Samtidig nærmer vi oss et grotesk metningspunkt av hva vi kan ta innover oss av døde hvaler med magen full av plast. Tidligere denne uka kunne vi også høre omni dådyr som alle var døde som følge av plast i magen. Historier om hvordan vi drukner oss selv og alt liv på jorda i plast har blitt hverdagsmat. Men vi må aldri akseptere dette som en ny normal.

Det er systemet det er noe galt med. Våre politikere og store selskaper har ansvaret for både lovgivning og produsentansvar som gjør at det havner minst mulig plast i naturen. I Norge må det planlagte forbudet mot engangsplast gjøres omfattende og gjennomføres så snart som mulig. Regjeringa må også sørge for at håndtering av gamle kunstgressbaner, som det allerede finnes regler for, gjøres bedre, og jobbe globalt for bedre resirkuleringsordninger.

Men system tar tid å endre, og derfor er det så viktig at vi alle hjelper til med å kjempe mot plastforurensning, og viser makthaverne hvor enormt stort problem forsøplinga faktisk er.

Derfor håper vi at du kan la dette bli plukkesommeren din. Når du sitter på stranda med en is i hånda, ta med deg det du finner av søppel på vei til søppelkassa for å hive ispapiret. Når du finner en gammel bruskork ute på tur, kast den før du rusler videre. Ta med deg plastposen som flyr avgårde når du er på vei til middag i Hellas.

Bli med og spre budskapet! Ta bilder og bruk emneknaggen #plukkesommer for å inspirere andre! Vi Greenpeace kommer til å bruke emneknaggen for å gjøre politikere og selskaper enda mer oppmerksomme på problemet og at ansvaret for handling ligger hos dem. Sammen kan vi faktisk vinne krigen mot plast!

God #plukkesommer!