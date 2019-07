Meninger

Fredrik Egeberg, 3. kandidat i Kinn Sp, har skrevet dette innlegget.

Svar til Morten Hagen og Kinn Høyre

Det var kjekt å endelig høre noe fra Høyre om Kinn. Det som var ekstra kjekt var at det var hele 4 stykker som måtte til for å svare meg. selv om svaret som ventet var helt fritt for fakta.. Det er lettere å synse enn å sjekke fakta. I Kinn-prosessen har de fra Høyre-siden glimret med fravær av fakta. Vi i Senterpartiet har gravd og regnet ut mye, som i ettertid har vist seg å stemme og noen ganger ikke vært ille nok. Det kommer hele tiden frem ting som fordyrer Kinn og gjør nødvendige innsparinger omtrent umulige. Man kan ikke vedta å låne mange hundre millioner samtidig som man skal skjære ned på det meste. Her er det noen som ikke fulgte med i mattetimen. Penger man ikke har kan man ikke bruke. Så enkelt er det.

Basseng og fotballhall hadde vært kjempekjekt å ha. For mange av våre innbyggere. De som av økonomiske eller andre grunner ikke kan bruke slike anlegg, men likevel må være med å betale dette via økt eiendomsskatt er nok ikke enige. Å vedta å bruke så mye penger uten å ta hensyn til innbyggere med lav inntekt er ikke bra.

Å jobbe for reversering av Kinn er ikke å svartmale, men å se realistisk fremover. SP er ikke et parti som sier NEI til det meste slik en av deres representanter sa til meg i en diskusjon for kort tid siden. Vi er et parti som sier JA til mye. I denne diskusjonen sier vi ja til Vågsøy og Flora. Vi sier ja til samarbeid, vi sier ja til det meste. Det er ikke sånn at man blir et NEI-parti om man ikke er enige i at det er greit å bryte vanlige demokratiske prosesser. Høyre har i Vågsøy gjort dette. De har latt være å bry seg med hva befolkningen mente, og kjørt på sammen med AP og V. De har også med dette sagt at velgerne ikke vet sitt eget beste. En fremstående politiker på JA- siden sa dette rett ut.

Det nevnes frivillig sammenslåing. Jeg tror det er bare de 15 representantene som stemte for Kinn som mener at dette var en frivillig prosess. Når daværende kommunalminister Sanner sa nei, fylkesmannen sa nei, men dere bare presset det gjennom til tross for både innbyggerhøring og folkeavstemming, burde dere vært voksne nok til å stoppe dette.

Å skrive at en ikke kan reversere til noe som ikke eksisterer er jo like dumt som å si at man ikke kan jobbe frem en kommune som ikke eksisterer, slik som Kinn. Klart en kan bygge opp igjen en kommune som eksisterer helt frem til 31.12.19. Blir nok mye billigere omstilling det enn sammenslåingen.

Dere kan være helt sikre på at Kinn SP kommer til å jobbe for gode løsninger for alle i Kinn. Det vi ikke kommer til å jobbe for er å blakke kommunen og få kommunen inn på ROBEK. Vi vil jobbe for at kommunen skal ha råd til de oppgavene de primært skal drive med. Dette er ikke fotballhall eller bygging av svømmehall som en ikke har penger til.

Å vise til vedtak i Stortinget, og dermed fraskrive seg ansvaret for sammenslåingen blir ansvarsfraskrivelse. Dette ble vedtatt fordi 2 kommunestyrer hadde vedtatt dette. Kinn hadde aldri fått flertall i Stortinget om ikke de hadde vedtatt dette i begge kommuner. Det er utelatende Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet som er skyld i dette lokalt, og dermed ansvarlige for sammenslåingen. Meningen med sammenslåingene var at kommunene skulle bli billigere å drifte, få innsparinger som de kunne bruke på bedre tjenester. I Kinn er dette omtrent umulig. Høyre må gjerne fortelle oss annet dersom dere har andre svar.

Svartmalingen av Kinn som dere nevner er ikke svartmaling. Det er en kritisk røst til en pengebruk uten sidestykke, og mot det å bruke penger en ikke har. Det at en ikke støtter sløsingen med penger som dere fronter gjør ikke våre advarsler til svartmaling, men til realisme. For et godt år siden ble omtrent alle tall som ble lagt fram kalt oppspinn. Nå har det vist seg at mange av tallene blir verre enn vi antok for et år siden. Mange JA-folk har blitt NEI-folk, men dere som vedtok dette bare kjører på med hovmod.

Det er ikke å gå baklengs inn i fremtiden å sette på bremsene på uansvarlig pengebruk. Det er heller ikke å gå baklengs inn i fremtiden å vente med investeringer til man har råd til dem. Dette er noe alle må gjøre i hverdagen med egne penger. Har en ikke råd så må man vente. Det bør ikke være annerledes når man forvalter andres penger.

Dere er flinke til å snakke om at vi skal bli en attraktiv kommune å flytte til og å etablere bedrifter i. Mener dere virkelig at økte eiendomsskatter, økt arbeidsgiveravgift og skolenedleggelser skaper bolyst eller etableringslyst? Dere står bak tidenes sentralisering. Vi mister alt i nærmiljøet, med løfter om at det skal bli bedre. Hvordan kan det bli bedre når man må reise halve fylket til ende for å få et tilbud man før hadde i nærheten? Hvordan kan det bli bedre at vi nå må vente lenge på politiet når man virkelig trenger dem? Sentralisering er i alle fall ikke en god løsning.

Vi i SP vil heller tilby folk skoler og barnehager der de bor, lavere eiendomsskatter, slik at folk har råd til å bo her og en arbeidsgiveravgift som bedriftene og kommunen kan leve med.

Jeg vil til slutt nevne dette med demokratiet. H, Ap og V har gått langt ut over de fullmakter folk flest mener de har hatt, ved å vedta kommunesammenslåingen. Jeg vil påstå de har skapt en politikerforakt som vi ikke har sett maken til før, i Vågsøy i alle fall. Det er et stort problem når politikere tror de vet bedre enn alle dem som valgte dem inn. Det er ikke sånn at politikere, når de blir valgt inn, kan glemmer folket de representerer. Jeg håper, akkurat som dere i Høyre at flest mulig går og stemmer ved høstens valg. Jeg håper da at velgerne viser sin misnøye med politikere som har glemt hvem de representer.

Ved å stemme på SP viser dere at demokratiet er det viktigste vi har. Vi hører på folket, og lar ikke særinteresser styre oss. Vi er der for folket.