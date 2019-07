Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Jeffrey JM Meijer og Aud Kari Isane.

Rett til å falle utanfor?

I Noreg har alle lovfesta rett til vidaregåande, men har du gode karakterar har du rett til å bestemme kvar du vil gå. Har du låge karakterar derimot, så har du rett til å flytte på hybel når du ikkje er klar, rett til å bli skubba ut av nærmiljøet ditt, og rett til å bli tvangsflytta midt i skuleløpet.

Misforstå meg riktig. Dei fleste elevane kjem faktisk inn der dei ønskjer, noko som er bra. Men når dei elevane som sleit på ungdomsskulen ikkje kjem inn på førsteplassen, så gjer det vondt verre, og det er for dårleg. Når karakterane bestemmer om du må reise på hybel, når karakterane bestemmer om du kan fortsetje å gå på same skule til neste år, og når karakterane dine bestemmer om du blir i nærmiljøet, ja, så er dette for dårleg. Det er å la karakterane diktere trivselen til unge.

Vidare er også dagens skulestruktur usikker. I ei framtid der høgresida (her Høgre og Frp) ønskjer ein enkel og ikkje todelt opptakssone for heile fylket, eit fylke som er større i areal enn heile Belgia, og omtrent like stort som Nederland, så er det usikkert om våre nære skular fortset å leve. Det å søkje seg inn på ein storskule i Bergen kan vere attraktivt for mange, men det set nærskulen i fare, då mange skular ikkje vil ha råd til å halde oppe tilbod.

Ei god løysing på dette er å få innført eit opptakssystem som sikrar jamne straumar av elever til dagens vidaregåande skular, eit system som sikrar ein nærskule, ikkje ein fjernskule. Eit system som ser på behov, ikkje karakterar. Eit opptakssystem som ser deg, og din rett til å gå på vidaregåande, ikkje byrden til å bli skubba ut. Dette systemet heiter nærskuleprinsippet, og det er det vi i SV vil ha framover.