Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Jostein Eimhjellen, Svelgen.

Reversering av Kinn vil vere ei klar forbetring

Kinn senterparti ved Fredrik Egeberg er i media tydeleg på at han ville arbeide for reversering av Kinn. Rødt går også til val med reversering i sitt program. Dette bør innbyggjarar i Flora ta godt imot.

Å løyse opp denne «grenselause» Kinn-kommunen vil vere ei klar forbetring. Også med tanke på dei måla som dagens Høgre-regjering har lagt til grunn for kommunereforma.

Høgre sentralt, som har kjempa slik for denne reforma, stemte som kjent nei til Kinn på Stortinget, sjølv om fleirtalet i Høgre her lokalt hadde stemt ja i samsvar med dei to kommunestyre- vedtaka. Det bør være ei tydeleg stadfesting på at noko er fullstendig gale med Kinn.

For reforma har Stortinget vedteke ti klare og tydelege mål, som rådmennene skulle greie ut i samband med eventuelle samanslåingar. Eit av desse måla var at ein måtte få geografiske inndelingar der ein kunne lykkast med «effektiv tenesteproduksjon». Andre mål var «funksjonelle samfunnsutviklingsområde », «eit styrka lokaldemokrati» og løysingar som tek vare på «lokal identitet». Økonomi er òg sjølvsagt eit grunnleggande vesentleg moment.

Ein treng ikkje være kommuneekspert for å sjå at Kinn overhode ikkje når opp til dei sentrale målsettingane. Her bruker ein i realiteten masse statlege og kommunale midlar til ein kommunefusjon, der administrasjons- og lønskostnadar går opp, avgiftene vil auke og dei økonomiske føresetnadane til å levere eit godt tenestetilbod vert svekka. Dermed er dette totalt uansvarleg og imot alle tenkte intensjonar.

For å lykkast med økonomisk effektivisering og alle dei sentrale reformmåla, er integrasjon eit stikkord. Derfor var det òg kommunar som er i felles bu- og arbeidsmarknad som måtte vurdere samanslåing. Svaret er då ikkje Kinn kommune på tvers av fjordar og fjell og som nasjonalt er blitt kåra til den kommunen i landet med størst avstandsulemper.

Graden av integrasjon vert målt ved å sjå på arbeidspendling. I følgje ekspertutvalet som har utarbeidd dei såkalla «kriteria for god kommunestruktur», burde arbeidspendlinga ligge på over 24 prosent mot senterkommunen, viss samanslåing skulle vere tilrådeleg. Dette oppnår ein for Sunnfjord-kommunane medan ein i Kinn kjem på under 1 prosent eller mogleg berre 5-8 personar som pendlar dagleg.

Det demokratiske aspektet er her ei særdeles stygg sak. Fleirtalet av innbyggjarane i Vågsøy har no sagt nei til Kinn fleire gonger. I Flora vart ikkje folket ein gong spurt, etter at det såkalla delte kommunesenteret kom på plass. Av Vågsøy sine innbyggjarar var det kun dei som bur på Bryggja som fekk bestemme sjølv, medan det vart Kinn-tvang på resten av innbyggjarane i kommunen. Demokratisk er dette heilt forkasteleg.

Noko er riv ruskande gale når politikarar, og i tillegg dei to rådmennene, går inn for ei slik løysing – stikk imot innbyggjarane sin vilje og utan forsvarlege utgreiingar, der alle ser at resultatet vert ubrukeleg.

Ein kommune skal vere eit fellesskap innanfor eit geografisk naturleg område, der ein i størst mogleg grad bør ha felles interesser innanfor drift og utvikling av kommunen. I Kinn har ein i liten grad felles interesser, men heller klare motstridande interesser. Her vert to nærdemokrati erstatta med eit nord–sør konkurransedemokrati, som skal trekke i kvar si retning. Det vil verte strid og kamp til evig tid, og sidan ein må ha minst to av dei fleste tilbod for at alle skal verte fornøgd, er faren stor for at ein investerer seg rett til Robek.

Dette er ei slik kommuneinndeling som ein normalt prøver å unngå. Ei slik inndeling er demokratisk sett eit tilbakesteg, men det er òg ei særdeles dårleg løysing for å kunne lykkast med ei positiv utvikling.

At politikarane som Teigen og Maurstad har vorte frelst av dette det er ein ting, men kva med dei to rådmennene som òg har tala positivt for dette? Bjarne Jensen, professor i forvaltings- økonomi og tidlegare rådmann i Bergen og Kristiansand, skreiv ein rapport om Kinn og vart både sjokkert og overraska sidan han ikkje fant nokon rasjonelle argument for denne samanslåinga i det heile. Hans konklusjon var at samanslåinga ikkje var utgreia. Her har dermed rådmennene totalt forsømt si utgreiingsplikt i samsvar med kommunelova. Dermed har vedtak skjedd på feil og med manglande faktagrunnlag.

Eit overordna mål frå dagens blå-blå regjering, som det ikkje har vore reklamert så mykje for, er at ein ønskjer seg inndelingar som var eigna for deira visjon om rimelegare drift av kommunesektoren. Kommunane skulle klare seg med mindre statlege overføringar som følgje av reforma. Reforma har i seg sjølv hatt ein kostnad på over 5 milliard kr. No vil regjeringa sjå effektane av dei nye «effektive» kommuneinndelingane.

Når to eller fleire kommunar slår seg saman, får ein heller ikkje meir pengar som Heggheim har hevda. I staden seier ein ja til reduksjon i statlege overføringar gjennom det ordinære inntektssystemet. Dette tapet vert ein kompensert for i 15 år gjennom eit særeige inndelingstilskot, før den nye kommunen må bære heile tapet sjølv. For Kinn er dette tapet ca. 15 mill. kr. pr. år.

Det er utruleg at Heggheim tidlegare kunne promoterte at ein får betre økonomi som følgje av Kinn, der han og viste til store tal og hevda at ein òg skulle «hauste av Kinn» og dermed kunne bygge svømmehall i Vågsøy og fotballhall i Flora. Sannheten som no begynner å gå opp for dei fleste er at ein ikkje «haustar» noko ekstra økonomisk gevinst av Kinn i det heile. Statlege overføringar går ned og utgifter går opp, dermed vert dette i staden eit ekstra pengesluk som verken Flora eller Vågsøy har råd til.

Det er ei stor utfordring når folkevalde ikkje får nødvendig, korrekt og sannferdig innsyn i dei økonomiske realitetane. Då er det i alle fall totalt umogleg å gjere forsvarlege vedtak. Dermed sit og Heggheim her med eit særdeles stort ansvar, som det ser ut som han tar veldig lett på.

Ein langt meir opplysande, tydeleg og rådgjevande «rådmann» i ordets rette forstand, kan nok vere på sin plass. Gjerne og med tanke for, når ansvaret for denne Kinn-ideen ein dag skal plasserast.