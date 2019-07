«Svarar på innlegg om fritt skuleval: SV vil ta vekk elevane sin rett til å velje»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Agnes Hoshovde Bernes, 3. kandidat og ungdomskandidat for Vestland Venstre og Ole Martini, leiar i Vestland Unge Venstre og kandidat for Stad Venstre., og er eit svar på innlegget frå Sv som heiter «Rett til å falle utanfor».

SV vil ta vekk elevane sin rett til å velje

Fritt skuleval handlar om elevens rett til å velje kva skule ein ønskjer å gå på. Retten til å kunne utforme sin eigen kvardag, og retten til å vere fri frå tvang. At SV ønskjer å tvinge elevar inn på skular dei ikkje vil gå på meiner vi er feil medisin på eit omfattande problem.

I realiteten er det få elevar som må dra på ein skule dei ikkje ynskjer fordi dei har for låge karakterar. Tvert imot er det langt fleire elevar som heller søker seg inn på ein skule som ikkje er nærskulen sin – av fri vilje.

For å minke utanforskap må vi bruke fleire verkemiddel enn å tvinge elevar inn på nærskulen sin. Ei god skulehelseteneste, gode fritidstilbod for hybelbuarar og eit aktivt kulturliv i nærmiljøet er blant løysingane på dette problemet. Her kan vi sjå til kva dei har fått til ved Dale vgs når det gjeld inkludering av hybelbuarar.

Dessutan er det ein langt større trussel for skulestrukturen vår i det nye Vestland at elevar vel vekk offentlege skular, fordi ein ikkje får velje sin eigen skule. At SV heller vil at elevar skal gå på private skular hadde vi aldri trudd.

Målet bør vere å leggje til rette for at flest mogleg får gå på den skulen dei sjølv ønskjer, og ikkje at ein byråkrat i fylkeskommunen skal kunne bestemme kvar du skal gå. Venstre vil alltid stå opp for fridomen til å velje det som er best for ein sjølv.