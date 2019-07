Meninger

Dette innlegget er skrive at Hans Christian Hansen i Stad Landskap.

Industri eller natur?

Kampen mot vindkraftutbygging har blussa opp nok ein gong, og det er naturleg av fleire grunnar. Den arrogante haldninga som OED, NVE og kraftselskapa i fylka hadde, og har til utbygging av vindkraft framfor verning av sårbar natur, har tydelegvis fått folk til reagere igjen og denne gongen i ein større skala enn før. 150. 000 personar har meldt seg inn i grupper mot vindkraft landet over, og talet aukar kvar dag. Innbyggjarinitiativet i kommuneloven § 39 A av lova frå 2014 gir grunnlag for at 300 personar i ei kommune, eller 500 personar i eitt fylke kan fremje forslag som gjeld kommunens eller fylkets virksomheit, eg vil tru at det er nok motstand i Stad kommune til å få opna saker igjen, og til å få politikarar til å stoppe nye saker.

På tidleg 2000-tal og fram til konsesjon vart gitt blant anna for Okla på Stadlandet i 2013 dreia det meste seg om grøn energi, og at vi her på berget måtte godta det som tidligare nemnde etatar meinte var nødvendig for at det skulle kunne skje. Folk som ikkje var for utbygging vart ikkje høyrde for NVE og OED visste best, og luftslott vart bygde av pengar ingen har sett. Folk busett i sentrale austlandsområde kom på besøk for å ta ei avgjerd på lokalbefolkninga sine vegne, noko som i dei fleste tilfelle ikkje vart bra.

Sidan den gong har stat og regjering kome på bana og meir eller mindre forlanga kommunesamanslåingar. Splitt og hersk-teknikkane som offentlige etatar brukar for å gjere som dei vil slår før eller sidan tilbake. Om to kommunar slår seg saman, så meiner eg at begge kommunane har røysterett for kva som skjer vidare. Vedtak som er gjort, bør kunne reverserast om ikkje utbygging er ferdig. Innbyggjarinitiativet bør kome framfor tidligare vedtak. Og dette bør gjerast umiddelbart slik at alle partar har fått sagt kva dei meiner, før valet til hausten.

Det er mange som snakkar om turisme- effekten av ei vindkraftutbygging, kva vil turistane seie og meine? Personleg kunne eg ikkje brydd meg mindre om akkurat det, lokalinnbyggarane og dyre - og planelivet er viktigare for meg. Det er dei som bur og brukar områda som bør takast omsyn til, ikkje turistar eller innbyggjarar i Tyskland, Nederland, Danmark eller Sverige som vil kjøpe vasskraft og vindkraft med oss.

Skal noko fornuftig gjerast bør stat og regjering lette skattetrykket og gjere det lønsamt for energikraftverk å oppgradere eksisterande vasskraftverk. Slik stoda er framstilt for meg, så vil skattetrykket vere større enn fordelen av ei slik handling og difor ser kraftverk på andre tiltak. Vindkraft er og vil blir dyrt, både for oss som brukar slik energi, men og for dyre- og plantelivet som vert radert vekk. Vi har lært frå barnsbein fjellvettreglane, og nr. 8 seier klart ifrå: Vend i tide, det er ingen skam å snu. Det bør kanskje bli eitt slagord for industriell utbygging av naturområde, det er ingen skam å snu så lenge ein gjer det i tide.