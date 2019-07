Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Ola Teigen, Kinn Ap sin ordførarkandidat.

Kva skal ein stemme på, er spørsmålet. Kinn eller kaos?

Kva veit vi om Kinn-prosjektet, spør Sp-representanten Gunnar Nore. Og så prøver han å komme opp med nokre fakta, men bommer stygt. Avslutningsvis kjem han til alt overmål med påstanden om at Kinn kommune vil bety butikkdød. Eg kan trygge Nore og andre med at dette er fullstendig skivebom. Kinn vil ha kapasitet tilå regulere og handsame byggesøknader til både butikkar og næring i motsetning til i dag.

Ulike representantar frå særleg Senterpartiet har vore aktive i å komme med forteljingar om kor ille det vil gå med kommunesamanslåing. Når dei så vert utfordra på kva deira alternativ er så spriker det i alle retningar. Det einaste som er sikkert med Senterpartiet er at ein kystkommune må reverserast. Og argumenta deira framover vil vere å presentere det dei kallar fakta og unngå å kommentere dei utfordringane Kysten, Flora og Vågsøy har i dag. Eg vi i dette innlegget klargjere nokre utfordringar og korrigere påstandane frå Sp. Men la ein ting vere klart alt no: eg kjem aldri til å fire på at den kystmobiliseringa vi ser no er rett veg. Set vi krokfot på den er det kysten som er taparen. For Arbeiderpartiet vil bygge kystfellesskapet, la ikkje den smuldre i kaos.

I år brukar Vågsøy kommune 28 millionar meir enn inntektene skulle tilseie. Har du nokon gong høyrt Nils Myklebust uroe seg over dette? Eller har du høyrt han forklare at med Sp så ville utfordringa vere 33 millionar? Nei Nils og Sp er mest interessert i å snakke om Kinn som først skal virke frå 2020. Eg har prøvd å få listekandidatene til Sp i tale om dette. Tilbakemeldingane var at dette kjenner vi ikkje til og andre får ta ansvar for sine budsjett. Dét ansvaret kan eg love veljarane at det skal Arbeiderpartiet ta!

Dei økonomiske utfordringane i både Flora og Vågsøy er store, men dei er handterbare. Utfordringa blir ikkje så mykje mindre av at vi blir ein kommune, men dei forsvinner definitivt ikkje utan Kinn. Før vi kan vedta eit budsjett må vi ha kontroll på drifta i det som i dag er Vågsøy og Flora kommune. Vi kan ikkje gå inn i Kinn med eit driftsnivå som er 46 millionar høgare enn inntektene. Difor må hausten brukast til å justere forbruket. Dette arbeidet er godt i gong i Flora og starta i Vågsøy. Det er viktig at arven Kinn får frå Flora og Vågsøy gjev rom for ein god start.

Så til Nore sine påstandar som også er framført av fleire tidlegare.

Lønsharmonisering: Påstandar om kostbar lønsharmonisering såg vi også sist inn mot folkeavstemninga i Vågsøy om ja eller nei til Kinn. Då påstod Myklebust at lønsharmonisering ville koste 50-60 millionar. Då fellesnemnda fekk sak på dette viste den seg å vere omlag 2,5 millionar. Mesteparten av denne kostnaden blir utlikna i lokale lønnsoppgjer framover. Dei fleste tilsette er tariffløna og tariff er lik for heile landet. Dessverre er det framleis slik at Gunnar Nore og andre i Sp gjer dette til eit stort negativt poeng.

Arbeidsgjevaravgift: Gunnar Nore påstår Sunnfjord har budsjettert med 14.1 prosent arbeidsgjevaravgiftssats og at det er rederleg. Nore burde vore rederleg nok til å halde seg til fakta. Verken Sunnfjord eller Kinn har budsjettert enno. Budsjetta kjem til hausten slik dei alltid gjer, også i Sunnfjord. Men det skjer uansett ingen endring i satsen på avgifta til hausten. Dagens satsar vil ligge fast inntil ny revisjon er klar. Den kjem tidlegast i 2021.

Ordninga med differensiert arbeidsgjevaravgift er ei distriktspolitisk ordning som opnar for å lette avgiftene i regionar kor samfunnsutviklinga går feil veg. Folketalsnedgang er ein indikator for samfunnsutvikling. I vår region er den negativ. Både Flora, Vågsøy og Bremanger har negativ folkevekst. Heller enn å spre faktafeil også på dette området burde Sp bidra med politikk for å løfte regionen. Fellesnemnda i Kinn har teke initiativ ovanfor kommunaldepartementet og vist til at vi truleg er under distriktsindeksnivået 47 som er ein viktig indikator for kva arbeidsgjevaravgiftssone ein endar i. Men sjølv om vi er optimistiske og trur på lågare avgift så må vi i motsetning til Senterpartiet vente til nytt avgiftsregime er klart. Men det er like rett i dag å påstå at vi kjem 20 millionar betre ut i 2021 enn at vi kjem 10 millionar dårlegare ut slik Sp påstår.

Kommunale avgifter: Det hadde vore lett for Nore og Senterpartiet å dokumentere påstanden sin om stor auke i kommunale avgifter om han verkeleg var interessert i fakta. I staden skriv Nore at « vi vet at Flora på de fleste områder har betydelig høyere avgifter enn Vågsøy» Ein faktasjekk beviser noko anna. I Vågsøy var satsen i 2017 kroner 10583. I Flora 10997. Forskjellen er med andre ord 34 kroner i månaden. Til samanlikning har Bremanger 15886 og Eid 15097. For Bryggja sine innbyggarar vil grensejusteringa bety over 4000 kroner ekstra i året i kommunale utgifter. Fakta er at både Vågsøy og Flora nasjonalt har låge kommunale utgifter. Ein anna påstand som kom i eit intervju med ulike Sp-toppar i Firdaposten ei tid tilbake var at andre partiene (les Ap, V og H) vil auke dei kommunale avgiftene for å betale fotballhall etc. Då det vil vere ulovleg å nytte sjølvkostinntekter til dette vil eg avvise også dette som ein faktafeil. Påstanden om at Kinn vil bety høgare kommunale avgifter er altså gal.

Investeringer: I Senterpartiet sitt program står det at dei skal vere garantisten for at intensjonsavtala ikkje vert broten. Ironisk nok er Senterpartiet dei første til å bryte den. Både symjeanlegg i Måløy og fotballhall i Florø er omtalt i intensjonsavtala. Med stor folkeleg mobilisering er det samla inn millionbeløp for å realisere desse prosjekta. 35 millionar i Måløy og omlag 40 i Flora. Prosjekta genererer i tillegg store ekstrabeløp i form av spelemidlar. Fristen for vedtak var 15 januar. Sp bør vere tydeleg på denne ekstrakostnaden dei påfører nye Kinn kommune ved å utsette desse prosjekta. Eventuelt bør de vere tydelege på at de ikkje ynskjer å realisere svømmeanlegg i Vågsøy og ei heller bidra til idrettsløftet i Florø. Dét vil vere rederleg, Nore.

Nytt administrasjonslokale i Florø er sålangt kostnadsrekna til 123 millionar pluss mva. I det reknestykket rådmannen har presentert så langt vil vi kunne spare omlag 2 millionar kvart år på å gå ut av dagens lokalitetar og inn i eit nytt. Eg har så langt ikkje sett at Sp har eigne tal på dette, men registrerer at de er imot dette, uvisst av kva grunn. Om Nore og Senterpartiet har andre tal enn rein synsing ser eg fram til å sjå dei. Det vil og vere rett å legge til at tilstanden både på rådhuset i Flora og to av leieobjekta er så dårlege at det vil vere eit tidsspørsmål før vi får pålegg av Arbeidstilsynet å gjere tiltak.

Eigedomsskatt: Nore er uroa for nivået på eigedomsskatten og faren for retaksering. Eigedomsskatt er regulert eigedomsskattelova og krev retaksering kvart 10 år. Dette er altså ikkje noko Sp kan velge å la vere, det er lovpålagt. Vi får tru Sp vil følge lova. Kva satsen blir er derimot opp til det nye kommunestyret å velge.

Byråkrati: Kva er byråkrati? Er det færre tilsette på plan og byggesak Nore og Sp ynskjer så er vi politisk svært usamde. Litt av grunnen til at eg er positiv til større kommunar er nettopp for å kunne drive aktiv samfunnsutvikling. I Flora har vi brukt penger på byggesaksavdeling, samferdselsavdeling, planavdeling og landbruksavdeling. I Kinn skal vi også satse på innovasjon og å styrke samarbeidet mellom kommune og næringsliv. Det krev tilsette, eller byråkrati som Sp kaller det. I sum vil Kinn ha færre leiarar enn Flora og Vågsøy tilsaman, men fleire enn kommunane kvar for seg. Dette gjer vi for å bygge attraktivitet og tiltrekke oss næringsliv. Det er interessant å registrere at Sp heller ikkje vil styrke vår region på dette feltet.

Helsetenester: Eg har vore ærleg på at eg ynskjer fleire kommunale akutthelsetenester i Kinn-regi. Med betre kystveg med brukryssing over Nordfjorden, som Sp dessverre er imot, og Bremanger med, kunne vi hatt ei legevakt lokalisert i Svelgen. Likevel får vi styrka dei kommunale helsetenestene i Kinn. Blant anna vil vi ha ei betre satsing for mennesker med kreft. Gunnar Nore meiner avstanden til Florø er for lang og viser til helsetilbud på Eid. Det Nore burde vite er at tilbodet han omtalar ikkje er dei kommunale, men staten sine helsetenester. Dei skal ikkje Kinn overta og dei vil vere på Eid så lenge Helse Førde vil. Elles er vil helsetenestene i Kinn vere som i dag som fellesnemnda alt har vedteke. Ingen helsetenester vert flytta!

Bryggja: Kostnaden ved Bryggja-exiten veit vi enno ikkje, men noko blir det. Fellesnemnda har vore klare på at vi må ha oversikt over dette for blant anna å kunne budsjettere i 2020. Så heller enn å klage i debattsidene i avisene så utfordrar vi kommunaldepartementet. Lovnaden frå statsråden at Kinn ikkje skal tape på dette er tydelegvis tung å svelge både for Nei til Kinn og Kinn Senterparti. For oss andre er avklaringa viktig og korleis det vert finansiert underordna, men vi bør ha større tiltru til statsråden enn Kinn Sp.

Innbyggarane sin økonomi: Nore oppsummerer tilslutt i sitt innlegg kor dårleg råd han sjølv og andre vil få i Kinn. Den tilbakevendande feilslutninga er at dette er Kinn sin feil. Sp må snart snakke om anna enn svømmebasseng og fotballhall, desse vil uansett ikkje generere utgifter før tidlegast 2021. Dei store spørsmåla er korleis vi driftar tenestene våre og korleis vi kan legge til rette for folkevekst og næringsliv. Attraktivitet skapar vi med godt samarbeid mellom politiske partier og mellom politikk og administrasjon. Kinn Sp bør lære litt frå Senterpartilaga i Stad, Sunnfjord og Sogndal, eller sin eigen fylkesordførar. Der jobbar ein samla for å bygge ein god kommune, ein attraktiv kommune og ikkje minst gode tenester. Eg ynskjer Kinn Sp velkomne til å delta i dette arbeidet heller enn lage alternative fakta.

Eg er einig med Nore i ein ting, husk å stemme den 9. september. Stem for Kinn framfor kaos!