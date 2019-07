Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Ingrid Nybakk Henne.

Kvinner er kvinner!

I samband med at Fjordenes Tidende vel å omtale kvinner som jenter ynskjer eg å kome med ei sterk oppmoding. Språk har makt! Språket formidlar verdiar og kjensler, ikkje berre informasjon. Eit søk i Fjt sin søkemotor syner at dei jamt over er flinke, men innimellom så dummar også dei seg ut.

Se flere bilder fra rockefesten: Sunnmørsjentene «regjerte» Malakoff-scenen «Gled dere til Sigrid, hun er fantastisk», sa det verdensberømte bandet Bastille til publikum etter sin opptreden på Malakoff Rockfestival.

Ei avis som Fjt, som òg er ansvarleg for serien «Likestilt», burde vore meir språkleg bevisst. I til dømes artikkelen frå Malakoff blir musikarar omtala som jenter, ikkje berre éin men fire gonger. I same artikkel blir også 50 år gamle menn omtala. Kvifor er ikkje dei gutar? Vi skal vel vere likestilt?

Vi kvinner er gode på å prate oss sjølve (og kvarandre) ned. Det er vi med på når vi til dømes omtalar oss sjølve (og kvarandre) som jenter. Vi framstiller oss sjølve som nærmast umyndige. Vi tillèt også menn å gjere det mot oss.

Fjt er langt ifrå dei einaste som syndar, eg tek meg i det sjølv og frå tid til anna, men denne undertrykkinga må vi sette lys på! Undertrykkinga er så innarbeidt i språket og kulturen vår at vi ikkje ofrar den ho ein tanke. Og så sit vi og undrast oss over kvifor dei kvinnedominerte yrka er lågare betalt, retten til sjølvbestemt abort og permisjonsgode ved fødsel let rokkast, få kvinner vel å gå inn i leiarstillingar osv.

Vi må byrje der vi kan, og det er å byrje med å omtale unge, kompetente og dyktige kvinner som det dei faktisk er, kvinner.