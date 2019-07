Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Ole Stenbakk.

BuildAid gikk på en økonomisk smell i 2018

I 2018, og første halvdel av 2019 har BuildAid bygd prosjekter i Sierra Leone (folkeskole og administrasjonsbygg). I Den dominikanske republikk (kommunesenter) for tilsammen ca. kr 2,1 mil. kr. Begge prosjektene er nå ferdig bygd og vil bli tatt i bruk i sept. okt. 2019.

Regnskapene viser imidlertid at prosjektene pr. dags dato har et underskudd på vel 320.000,- I tillegg har alle som har jobbet for BuildAid jobbet gratis og betalt sine egne reiser og boutgifter. BuildAid er en frivillig organisasjon bygd opp rundt Ole Stenbakk sitt engasjement for å hjelpe fattige i u-land. BuildAid har et styre bestående av: Styreformann Jan Standal, styremedlem Lillian Nygård, Geir Knapstad, Bjørg Haus Knapstad, Ingfrid Varpe Solheim, og prosjektleder Ole Stenbakk.

Styret i BuildAid er et rådgivende organ, som har ingen økonomiske forpliktelser. Det er det prosjektleder Ole Stenbakk som har påtatt seg. I statuttene står det at om det ikke kommer inn tilstrekkelig med penger er det han personlig som skal bære eventuelle tap.

Det er jeg selv som har valgt denne ordningen. På den måten står jeg fritt til å drifte prosjektene med den kvalitet, og fremdrift som jeg ser er mulig ute i feltet.

Det er Ole Stenbakk og samboeren Ingfrid Varpe Solheim som administrerer og drifter alle byggeprosjekter rundt om i verden.

Over de siste 18 årene har organisasjonen bygd seks skoler i Haiti, (1.500 m2) hvor det i dag går over 1000 barn. I tillegg fire bygninger (1.000 m2) som rommer yrkesskole + 10 stk. fiskebåter. I Sierra Leone er det bygd en folkeskole pluss et administrasjonsbygg. I Vietnam kan organisasjonen skilte med bygging av to internatbygg for minoritetsbefolkningen, et barnehjem, en skole og åtte prosjekter for handikappede. På Filippinene et internat som rommer ungdommer fra de stinkende søppelfyllingene pluss 5 stk. fiskebåter. I Den Dominikanske Republikk ble det i 2003 bygd 11 boliger pluss kommunesenter nå i 2018 på 1000m2.

BuildAid har i alle år bygd etter hvert som sponsormidler er kommet inn, men siste året gikk det altså galt. Byggeprosjektet i Sierra Leone har pågått i flere år og i Den dominikanske republikk fremskyndet vi byggeprosessen, da vi så at et halvferdig bygg ble utsatt for hærverk da vi ikke var tilstede. Dermed har den vanskelige økonomiske situasjonen oppstått.

BuildAid har fått en henvendelse om bygging av et nytt prosjekt for organisasjonen MAMA i Filipinene kommende vinter.

Men grunnet den vanskelige økonomiske situasjonen må vi ta rev i seilene og se hvordan vi skal få en løsning på økonomien før nye prosjekter startes opp. Det sier seg selv at jeg kan ikke tåle over kr 300.000 pluss ca. 50.000 i reiser og opphold i minus i mange år.

Vi presiserer at begge prosjekter er ferdig bygd og betalt, og blir satt i drift i sept./okt. 2019!