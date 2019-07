Meninger

Dette innlegget er skrive av redaktør i Fjordenes Tidende Erling Wåge, og er eit svar på innlegget til Ingrid Nybakk Henne.

– Det var ikkje vår meining å skrive ned dei to kvinnelege artistane som var med på å løfte rockefestivalen

Ingrid Nybakk Henne har laga eit veldig godt innlegg der ho gir Fjordenes Tidende ein smekk på fingrane fordi vi i ein artikkel om Malakoff Rockfestival omtalte to kvinnelege artistar som dominerte og imponerte på festivalen for jenter.

Vi skreiv om artistane Ingrid Helene Håvik og Sigrid: «Sunnmørsjentene som «regjerte» Malakoff-scenen». Ingrid Nybakk Henne har heilt rett i at dette ikkje er språkleg korrekt. Når ei jente blir vaksen så er ho kvinne. Det same gjeld for det andre kjønn, når gutar er vaksne så er dei menn.

I denne reportasjen så valde vi å gå ut av boksen for å vere litt friske, rokca og ungdommelege. Vi synest det var litt traust å skrive «Sunnmørskvinnene regjerte» eller «Sunnmørsdamene regjerte».

Det er ikkje heilt uvanleg å kalle ei popgruppe for jenteband, sjølv om det er kvinner i bandet. I ein annan artikkel frå den same rockefestivalen så skreiv vi «gutta i bandet» og «guttene» sjølv om det var menn i bandet.

Ingrid Nybakk Henne har heilt rett i at språk har makt. Vi som lever av å formidle språk må strekkje oss så langt vi kan for å vere korrekte. Det prøver vi å gjere så godt vi kan kvar dag. Fint at du nemner prosjektet Likestilt som vi har køyrd i to år. Sjølv om vi alle er ulike så er vi likevel like.

Det var ikkje vår meining å skrive ned dei to kvinnelege sunnmørsartistane som var med å løfte Malakoff Rockfestival. Det var ikkje meininga å såre, krenke eller diskriminere nokon då vi valde å løfte desse to dyktige og tøffe kvinnene fram ved å kalle dei for jenter. Tvert imot. Då vi laga sak på dei to som fekk avslutte kvar sin kveld på Malakoff Rockfestival, og som gjorde det så veldig bra, så var ikkje det på grunn av kjønn, men på grunn av jobben dei gjorde. Og så var det litt moro at det var to frå Sunnmøre som klarte det i dette store internasjonale artistgalleriet.

Vi tek med oss ytringa di Ingrid Nybakk Henne. Vi har stor respekt for den. Håpar du forstår årsaka til at vi leika oss litt med språket denne gongen.