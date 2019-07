Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Elling Bortne.

De skal aldri meir få sjå meg når det lid til høgste natt – trur eg

De skal aldri meir få sjå meg når det lid til høgste natt – trur eg, kome ruslande på heimveg utan stivetøy og hatt – trur eg, eg skal leggja meg når grisen går til kvile i sitt bol og stå opp att når hanen flaksar og gjel i morgonsol – trur eg.

Dette er ein del av et dikt Jakob Sande skreiv etter ein rangel.

No har ikkje eg vore på ein rangel – ikkje no og heller ikkje tidlegare, så vidare utbrodering om temaet trengst ikkje. Men ein ting kan eg love og det er at de skal aldri meir få sjå meg stige over gåtta (dørterskelen) til eit vallokale i kommunal regi (for andre val vil eg tenke meg litt om fyrst).

Det kan sjå ut som om demokratiet allereie før 9. september har fått svært dårlege kår – datoen då det skal veljast nytt kommunestyre til verdas raraste kommune, to «verdsdelar» i Norge som ikkje heng i hop – ei fornuftsstridig samanslåing av to kommunar som verken fylkesmann eller departement i utgangspunktet tykte var særleg logisk. Trass i innbyggjarundersøking og ei hardt tilkjempa folkerøysting som viste 63 prosent nei til Kinn, valde eit fleirtal av våre folkevalde å køyre over lokaldemokratiet. Dei som stemmer bestemmer, lyder ei utsegn. I denne saka står fram utsegna nærast som ein vits. Den form for tvang som her er utvist har eg lite til overs for. Eg ser det som lite hensiktsmessig å bruke tida mi på å stemme når – slik eg oppfattar det – den politiske elite har ei anna meining enn det folkeviljen har. Dette minner meg litt om despotar og/eller diktatorar under fjerne himmelstrok som etter eit val som er avhalde for syns skuld, finn det mest hensiktsmessig å sette resultatet til side.

At Vågsøy vil få problem med å stå åleine, er eit argument som det knapt er særleg hald i. I vårt vidstrakte land er det mange kommunar som ikkje ein gong har halvparten av Vågsøy sitt folketal, og som ser ut til å ha det bra. Eg ser at nye Kinn alt no har økonomiske utfordringar – eit faktum som arkitektane bak oppfinninga prøver å glatte over. Her trur eg meir på varaordføraren i Vågsøy. Hans analyse synest å vere ganske realistisk. Vi får no berre «gle» oss over det nye rådhuset som skal byggjast i Florø til mykje over 100 millionar kroner (hugsar ikkje det nøyaktige beløpet her og no, men skal ein legge offentleg byggjekutyme til grunn så kan det godt hende at sluttsummen vil auke vesentleg frå det som fyrst er budsjettert). Huset skal visstnok vere sjølvfinansierande? Ein klok person har sagt at ingen lunsj er gratis – det er alltid nokon som må betale, mest sannsynleg òg i dette tilfellet. At eit fleirtal i dagens kommunestyre med ordføraren i spissen og har greidd det «kunststykket» å redusere folketalet i Vågsøy med ca. 10 prosent ved at Bryggja og Totland går til nye Stad, synest for meg ubegripeleg. Det å legge ned skulen på Bryggja har vore prøvd ein gong før. Som eg kan hugse fekk den gong ordførar Silden snudd folkemeininga, men med klår beskjed om at ved neste forsøk på å legge ned skulen, ville prosessen med utmelding frå Vågsøy starte på ny. Det kan derfor sjå ut som om dette er ei villa utvikling. Forstå det dei som kan. Her er det ein person som kan gni seg i nevane over dette nedslåande og høgst unødvendige resultatet, og det er ordføraren i Eid (hadde vi fått han på tomannshand i eit lystig lag trur eg at han etter et par/tre drammar ville sagt seg heilt einig. Gode Bjørlo – eg reknar med at du forstår ein spøk).

Eg har fått med meg at nokre hundre ordførarar frå det ganske land for ei tid tilbake i klimasaka sitt namn var samla for å vedta sjølvfølgjer som i vår digitale verd kunne vore ordna frå ein PC. (klimaavtrykket for ein tur til Thailand er så stort at det kan etast kjøtkaker i 40 år. I kor mange år ein kan fortære kjøtkaker relatert til klimaavtrykket når tre/fire hundre ordførarar var på reisefot, er det vel berre Slagsvold Vedum som kan svare på). Vår ordførar fekk visstnok skryt for å stå fram (eit mykje brukt uttrykk i vår tid) for å fortelje om mykje tyn og ukvemsord. Men med all respekt for at nokon vil ta på seg den dritjobben det er å vere politikar – med bakgrunn i det som her er påpeika, så er det vel neppe stor grunn til å forvente seg høgmælte hurrarop.

De får ha godt val de som skal stemme – det blir spanande å sjå kor tid kjøtvekta slår inn, og vågsøyværingen blir å betrakte som ein minoritet i «eigen» kommune. Like interessant blir det å register kor tid mesteparten av det administrative blir flytta frå Måløy til Florø – ikkje motsett.

Ei avtale gjeld visstnok berre til ein av partane bryt den – dette ifølgje utsegn frå ein her verande person høgt på strå. Då får vi andre som har eit meir seriøst forhold til inngåtte avtaler, ta informasjonen til etterretning.

Som eit lite apropos til dagens sentraliserings- og reformjag som no rir landet som ei mare. Det nye Vestland fylke får eit påfyll av nye toppfolk frå dagens 80 til ca. 100. Eit kommande pengesluk som best kan samanliknast med amerikansk romfart (den og steig til himmels i ordets rette forstand). Dette i reform – og økonomibesparinga sin tidsalder då alt skal bli så mykje meir effektivt utan auka pengemengde. Ingen av desse stillingane skal ha sete i Nordfjord-regionen. Her vart Førde, Leikanger og Bergen som har meir enn nok offentlege stillingar frå før, prioriterte enno ein gong (ein viss mann passar alltid på sine). Nedslåande.