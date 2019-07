Meninger

Geir Oldeide, Raut, har skrive dette innlegget:

«Skjerpings Ola Teigen»

Ola Teigen tek feil i spørsmålet om kostnaden med lønnsharmonisering i Kinn. I sitt svar til Gunnar Nore skriv Teigen: Då fellesnemnda fekk sak på dette viste den seg å vere omlag 2,5 millionar. Dette er feil. Kostnaden med utjamning av lønn for ei lita gruppe leiara r er på 2.5 mill årleg. Dette er du blitt korrigert på fleire gonger. Likevel gjentek du dette enno ein gong. Kvifor? Ingen veit i dag kva den totale kostnaden er med lønnsharmoniseringa. Difor la eg fram forslag i fellesnemnda den 11. juni om at dette skal undersøkast og leggast fram på førstkommande møte i fellesnemnda. Nettopp fordi vi ikkje kan leve med den store usikkerheten (og usemja) om kva den reelle kostnaden er.

I forslaget hadde eg også med at administrasjonen kan hyre inn ekstern hjelp dersom dei treng for å få dette klart. Forslaget vart samrøystes vedteke. Du stemte også for dette Ola Teigen. Kvifor gjorde du det dersom du trudde at det endelege talet er 2,5 mill? Dette er ikkje redelig! Å hevde gong på gong at vi har det endelege svaret når du veit at det ikkje stemmer, inngjev ikkje tillit. Og tillit er, slik eg ser, det aller viktigaste å bygge når ein skal vere folkevald. Fasiten får vi forhåpentligvis den 4. september for då skal det leggast fram for fellesnemnda til behandling.