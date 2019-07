Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Jørund Nygård, Bremanger.

Vindindustri på Bremangerlandet - eit av landets mest konfliktfylde prosjekt

Det inngrepsfrie kystfjellplatået på Bremangerlandet er viktig i europeisk samanheng, og nasjonalt viktige kulturminne og friluftsområde står i fare.

Bilete frå Vetvika – ei kritkvit aude sandstrand i dramatisk kystlandskap krinsa av klippeveggar på opptil 600 høgdemeter, sel drameopplevinga for mange reisande som er ute etter ekte naturopplevingar. Verda rundt sitter hundretusenvis og «likar» og deler i sosiale medium, og planlegg – «dit skal vi ein dag reise». Kva vil vi at skal møte dei på stien dit? Er det «Velkomen til Bremanger», eller «Anleggsområde - ferdsel forbode»? Naturstien til det som er den attraksjonen i Ytre Nordfjord som skapar størst merksemd på Instagram vil gå direkte gjennom planområdet.

Det å gå gjennom støy og oppsprengt natur er ganske lite sjarmerande, spesielt når målet er eit aude paradis med høge klippeveggar og kvit sandstrand. I anleggsperioden vil det ikkje vere høve til å gå denne turen i det heile. Denne stien må leggast om, til stor kostnad, og vil uansett måtte leggast nær vindmøllene. Frå utsiktpunktet Karihaugen, der ein på dramatisk vis ser 600 høgdemeter rett ned på sandstranda i Vetvika, vil ein kunne sjå alle 19 vindmøllene på nært hold. Når vi veit at naturbasert reiseliv er den raskast veksande formen for turisme i verda, og når vi allereie har suksesshistorier som Norway Adventures på Davik med mange tilsette, er det ganske opplagt at dette kan føre til framtidige tap både for reiselivet i Bremanger og heile regionen.

Bremangerplatået er eit kystfjellplatå med klippeveggar til sjø. Dette er sjeldant i norsk og europeisk samanheng. Det er representert tre stadar i Norge; Nordkapp, Stadlandet og Bremangerplatået. Alle desse stadane er i seg sjølve turistattraksjonar og viktige lokale, regionale og nasjonale friluftsområder. Av dei tre stadane, er det Bremangerplatået lengst vest i havgapet som i størst grad er samanhengande inngrepsfritt. Faktisk så inngrepsfritt at det er det største inngrepsfrie området direkte på kysten i heile Sør-Norge!

Område som er inngrepsfrie direkte frå kyst til fjell er sjeldne og er klassifiserte som særskilt viktige å verne om. Det er og mange hekkelokalitetar for havørn og kongeørn i området, og ein mogleg hekkelokalitet for hubro. I klippeveggane er det viktige fuglefjell med Norges sørlegaste bestand av lundefugl.

Sjølv ytterst på platået, på Veten, 527 moh, vil vindmøllene vere framtredande. Dette er Norges vestllegaste fjell på over 500 moh. Her har mange lagt inn mykje dugnadsinnsats for å etablere naturstiar, dagsturhytte m/bibliotek og dette er eit svært populært turmål for både lokalbefolkning og turistar - inkludert Dronning Sonja.

Vindmøllene er planlagt plassert på mange av dei høgaste punkta på platået, og vil vere synlege frå alle retningar. Her vil dei opptre som forstyrrande framandelement på alle fjellturar på Bremangerlandet, Frøya og ytre delar av Nordfjord. Skipsleia langs Norskekysten går òg direkte forbi vindmøllene. Av samfunnskritiske grunnar er det plassert ein Norkring-sendar på 150 meter høgde på Steinfjellet, der delar av vindkraftanlegget vil komme. Dei 46 slike sendarane i Norge, er strategisk plasserte for å ha fri utsikt til størst, og flest moglig bebudde områder. Vindmøllene er dermed planlagt plassert på akkurat den staden der flest folk i heile regionen vil sjå dei. Til forskjell frå Steinfjellsendaren, så bevegar vindmøller seg, bråkar, blinkar med lys i mørket og det er planlagt ikkje ein av dei - men nitten stykke.

Europas høgaste sjøklippe, Hornelen, ligg kort veg unna på same øy og her vil en sjå vindmøllene godt. Nye, store kraftlinjer for å knytte anlegget til fastlandet vil gå oppover fjellet, før dei, nært en ny sherpasti som Bremanger kommune og reiselivsbedrifter i regionen brukar millionar av kroner på sette i stand, kryssar Skatestraumen i luftlinje - der skipsleia for heile Norskekysten går.

Under luftlinja ligg området i Norge med tettast konsentrasjon av steinalderbusetningar. I tillegg, vil godt bevarte Tongane kystfort, det største tyske fortet på Vestlandet med viktig krigshistorie, bli omringa av kraftlinjer på fleire sider. Kraftlinjene vil fortsette over Rugsundøya før dei passerer Rugsund, forbi ein viktig og praktfullt bevart freda handelstad frå 1600-tallet. Allereie i 2005 ropte Riksantikvaren varsku for området, og utleia en vegledar med 27 område langs med Norskekysten, inkludert heile dette området, der ein absolutt ikkje kunne etablere vindkraftanlegg.

Det er ikkje rart at området blir av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane skildra som eit med «stort konfliktpotensial», der anlegget vil vere i strid med nasjonale retningslinjer for lokalisering av vindkraftverk. NVE høyrte på miljøråda, og gav avslag på konsesjon - på godt fagleg grunnlag. Dette burde vert sluttstrek for prosjektet. Likevel valde Olje og Energidepartementet (OED) v/ Terje Søviknes å overprøve dette, og gav konsesjonstillatelse. Det har aldri vore folkeavstemming.

Konsesjonen burde aldri ha blitt gjeven, men set likevel viktige vilkår og begrensingar som SFE i sine nye utbyggingsplanar overskrid og bryt på det kraftigaste. SFE har oppjustert vindmøllene i størrelse frå 80 meter i den første planen til 150 meter i den noverande. Større vindmøller påverkar negativt visuelt og gjev støy over mykje større område enn små. Anlegget har ein planlagt størrelse på 92MW mot 80MW i konsesjonen. Konsesjon forutset at utbyggar i samråd med råka grunneigerar fjernar eller flytter dei planlagte vindmøllene i Dalen lenger vekk frå fjellkanten der dei vil stå nære bebudde hus. SFE har valgt å gjere det motsette – flytte dei nærare busettinga, og dermed heilt ut på fjellkanten. Dette blir grunngjeve med «dårlege vindforhald i delar av planområdet». Sidan utbyggar har oppdaga at planområdet har dårlegare vindtilhøve enn det som var antatt, fell mykje av argumentasjonen om «eineståande vindressursar» frå utbyggar si side vekk.

Lokalsamfunnet blei lova utbetra vegstrekning på fylkesvegen Oldeide-Smørhamn, dette blir ikkje oppfylt. Konsensjonstillatelsen peikar direkte på dette som eit av tiltaka som talar positivt for vindmøllene. Sitat OED: "Utbedring av fylkesveien er en viktig og positiv virkning for lokalsamfunnet som trekkes inn i vurderingen av om prosjektet anses samfunnsmessig rasjonelt."

Prosjektet vil gjere heile Ytre Bremanger og Leirgulen-området med til saman 2.000 innbyggerar mindre attraktivt for busetting. Dette er bygder med dårlege offentlige tilbod i forhold til bynære område, men der nærleik til flott natur i særklasse veg opp for dette for mange. Ein har mange tilflytterar frå Tyskland og spesielt Nederland som har flytta hit for å ha nærleik til naturen - utan vindmøller.

Dei negative eksternalitetane er ikkje avgrensa til Bremanger. Store delar av Ytre Nordfjord med tettstadar som Måløy, Deknepollen og Bryggja med over 6.000 innbyggerar samla, har si einaste naturlige utsiktsretning direkte sør mot vindkraftanlegget over fjorden.

Om prosjektet blir ein realitet, vil det kraftig redusere besøksverdien til mange av dei viktigaste reisemåla i regionen. Ein vil òg kraftig redusere verdien av nasjonalt viktige kulturminne, noko som aldri hadde vore lovleg om ikkje vindkraftverk og kraftlinjer hadde vore unntatt plan og bygningslova. Dei seinare åra har Bremanger hatt vekst i reiseliv og turisme, basert på naturopplevingar. Dette er både framtidige og eksisterande arbeidsplassar som ein set i fare. Dette for eit marginalt bidrag til ein kommuneøkonomi som allereie vil vere ferdig med Terra-saka når fyrste spadetak er tatt.

550 medlemmar på kun dei første 24 timane i den nyoppretta facebook-gruppa «Nei til SFE, BKK vindkraft på Bremangerlandet» seier sitt om folkeviljen. Prosjektet har i siste planutkast endra karakter til det verre, og politikarar både lokalt og nasjonalt bør sette foten ned.