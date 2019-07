«Svar til Geir Oldeide om lønsharmonisering i Kinn»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive Ola Teigen, ordførar i Flora og Kinn Ap sin førstekandidat.

Svar til Geir Oldeide

Geir Oldeide meiner eg tek feil om spørsmålet om lønsharmonisering i Kinn kommune. Det gjer eg sjølvsagt ikkje, eg viser til den informasjonen fellesnemnda har fått.

Nei til Kinn, med Nils Myklebust i spissen, kom i mai 2018 med meldinga om at lønsharmonisering ville koste 56.5 millionar kroner. No kjem han med dementi om dette, men før folkeavstemminga i Vågsøy 2018 kunne han utan dementi forklare at rådmannen ikkje kom med konkrete tal fordi «jeg tror han ikkje ønsker å legge de fram fordi de er så store at han vet det vil få alvorlige konsekvenser».

I orienteringssaka som fellesnemnda fekk i september 2018, vart det vist til nokre tal for lønsharmonisering. For leiarane, 32 i talet og ikkje 15 slik Nei til Kinn påstår, var differansen 2.497.000 kroner. Det betyr at om vi løfta dei med lågast løn opp til dei med høgast vil dette vere kostnaden. Desse er ikkje tariffløna. For ordens skuld kan eg legge til at leiarane med høgast løn har gått med på reallønsnedgong ved siste oppgjer.

For 95 prosent av dei tilsette er det annleis. Dei er tarffløna og får i hovudsak si løn fastsett gjennom sentrale forhandlingar. Det betyr at ein lektor i Vågsøy eller Flora har same løn. Tariffløn skal sjølvsagt ikkje harmoniserast, den er harmonisert gjennom måten vi i Norge forhaldlar løn gjennom arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane. Det betyr ikkje at løna er heilt identisk i komunane, men i grove trekk er den det. Forskjellane ligg eventuelt i prioriteringane i den lokale lønspotten. Der er det litt ulike tillegg alt etter kva partane har prioritert i lønsopgjeret. Ein gjennomgang i fellesnemnda viser at forskjellane ikkje er uoverkommelege og kan til dømes utliknast over år i fordeling av lokale lønspottar. Nokre av tillegga er rekrutteringstilskot. Det er ikkje sikkert at desse bør harmoniserast. Arbeidsgjevarpolitisk dokument opnar også for å gje nettopp ekstra løn for å rekruttere fagfolk.

Fellesnemnda sa seg den gong tilfreds med gjennomgangen, og eg må seie at eg er overraska over at dette temaet til stadigheit vert teke opp att. Dette ga eg òg uttrykk for då diskusjonane på nytt kom opp att i siste møte i Fellesnemnda. Då eit fleirtal ville ha ny sak på dette så har eg ikkje noko prinsipielt imot dette, men eg utfordrar Sp, og deg Oldeide, om kor fokuset er. Vi har eit stort arbeid føre oss når vi skal lage budsjett i haust. Då er det feil å be administrasjonen gå igjennom 1.600 arbeidsavtaler og vurdere alle lønsvariablane som ligg der når vi veit at at utfordringa er lita. Fellesnemnda fekk 5. juni presentert moglege 97 millionar i manko for 2020. Etter mi meining er det der vi må sette inn ressursane, ikkje der vi har god oversikt.

Nye Kristiansand kommune har 8.500 tilsette og har budsjettert med 7 millionar i lønsharmonisering. Kinn vil ha 1.600 tilsette. Om vi kan legge same mal til grunn hos oss vil kostnaden vere om lag 1.3 millionar. Eg meiner vi må bruke knappe administrative ressursar rett framover. Då er vi nøydde til å prioritere. Håpar også Geir Oldeide er einig i dette.

God sommar!