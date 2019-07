Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Klemet Godtland, sivilingeniør bygg og miljøteknikk.

Vindkraftutbyggingen må stanse

Det er sterkt økende motstand mot å bygge ut mer vindkraft. Fagfolk påpeker at det i stedet er mye bedre blant annet å modernisere våre vannkraftverk. De sier det er unødvendig å ødelegge naturen vår med veier og gigantiske industrianlegg som vindmøller er i urørt og unik natur. Vannkraftverk vegrer seg dessverre mot å oppgradere da de må betale mye skatt, hele 59 prosent av økt produksjon. Vindkraftverkene må betale bare 22 prosent. Dette er noe regjeringen vår må rydde opp i.

NVE har gitt ut en rammeplan med 13 områder i Norge de mener er best egnet for vindkraft.

I tillegg er det gitt konsesjon for en rekke anlegg blant annet på Bremanger og Stad i Nordfjord.

I Tyskland og andre land i Europa har folk og myndigheter fått kalde føtter og går nå imot mer utbygging av vindkraft mange steder på grunn av en rekke alvorlige skader og ulemper dette gir.

Hvorfor skal vi da tillate f.eks tyske selskaper å komme til oss for å overta og ødelegge vår natur?

Naturvernforbundet, Jeger- og fiskeforeningen og Turistforeningen er motstandere og vil at de mange planer for gigantiske vindturbinanlegg må behandles langt strengere og helst stanses.

På Frøya har lokalbefolkningen reagert etter at planene for bygging av vindkraft ble satt ut i livet.

Det er massiv motstand pga estetiske forhold og ødeleggelse av urørt natur og biologisk mangfold.

F.eks i Stølsheimen i Hordaland er det planer om maks 250 møller med høyde opptil 250 m. Det er helt vanvittig! Heldigvis er det sterk motstand mot det også og NVE har ikke tilrådd disse planene. Det er tilsvarende motstand mot planer andre steder, bl.a. på Skardsøya i Aure på Nord-Møre.

Vår kjente naturelsker Lars Monsen har gått sterkt ut mot vindkraft og sier det er ingen skam å snu.

Det er absurd at myndigheter og pengesterke energiselskap nå går inn for massiv ødeleggelse av store områder urørt natur. Vi har vel ødelagt nok natur med utbygging av vannkraft som vi riktignok trengte den gangen. Vi bør absolutt ikke ødelegge enda mer verdifull natur med vindkraft nå når vi har mer enn nok kraft. Norge hverken skal eller må være med å redde klimaet på koden med vindkraft. Det er en rekke andre muligheter som gjør det helt unødvendig. Modernisering av våre vannkraftverk gir et potensiale på mange titalls TWh i kommende år. Energiøkonomisering av våre boliger og bygg, investering i solenergi i utlandet og Norge, bruk av grunnvarme osv er mye bedre metoder for å skaffe mer energi enn vindkraft. Det må ikke være økonomien som styrer dette.

Hvorfor skal små samfunn som Frøya, Bremanger, Stad osv. få sine bosteder og fin natur ødelagt?

Hvem ville seriøst foreslå gigantiske vindkraftanlegg på Fløyen i Bergen, Nordmarka i Oslo, Bymarka i Trondheim? Det ville gitt ramaskrik selv om det vel var bedre med slik kortreist kraft til storbyene.

Det er viktig at folk engasjerer seg også andre steder slik de gjorde på Frøya. Vi må motsette oss de store ødeleggelser vindkraftutbygging betyr for vår flotte urørte natur og biologiske mangfold i vid forstand. Det er ikke bærekraftig og trolig i strid med Grunnloven og vårt ansvar for skaperverket.

I vårt distrikt Nordfjord er det først og fremst planene på Bremanger og Stad som må stanse.

I tillegg til å få fram de store negative konsekvensene med vindkraft er det viktig å stemme på politikere som går imot vindkraft ved høstens kommunevalg.