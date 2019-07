«Ekspressbåten er eit så viktig samferdsletiltak at nabokommunane burde få seie sitt»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av kommunestyrepolitikar Reiel Fagerlid (Sp).

Ein kort kommentar til Ola Teigen i avisa i dag.

– Flora vil styrke Nordfjordruta – Flora kommune ynskjer eit styrka båttilbod langs kysten både for fastbuande og turistar. Det har vi bevist tidlegare i år med nye avgangar på Kystvegekspressen og det vi vil fortsette med, seier ordførar i Flora, Ola Teigen.

Merka meg at saka har vore politisk handsama Flora, her ville det vore naturleg at fellesnemnda i Kinn i det minste hadde fått vere med på avgjerda.

Ekspressbåten Bergen-Selje er eit så viktig samferdseltiltak for kysten at kommunane Bremanger, Selje, Vågsøy og Eid får seie sitt før ein oppmodar om at båten skal stoppe i Florø.

Ordførarane i Selje og Eid har kommentarar til saka, kva med orføraren i Vågsøy?

Eit spørsmål er om miljøkrava til ei ny båtrute i 2022 ikkje skal vere like for strekninga Bergen-Selje, eventuelt til Ålesund?

Det ser ut som stoppet i Florø må til for å stette strengare miljøkrav vidare nordover. Kvifor skal den ordinære båten stoppe i Florø for så å gå over i ein mindre båt vidare nordover?