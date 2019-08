Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Ola Teigen (Ap), ordførar i Flora og Jan Henrik Nygård (V), varaordførar i Flora.

Båtruter 2022, myter og fakta

Det har mildast talt skapt bølger på vatnet at Flora kommune har kome med sine synspunkt på dei nye båtruteanboda som skal gjelde frå 2022. Debatten bør ha større breidde enn den har, elles er det vi som sloss for betre båtruter og ein meir miljøvenleg kollektivtransport som er taparar.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har invitert alle kommunane som har båtruter til særmøter for å kome med innspel til ny anbodsperiode. Flora kommune møtte fylkeskommunen 3.5. Vågsøy hadde sitt møte 22.5 og Eid/Selje hadde sitt møte 29.4. Vi burde kanskje teke initiativ saman med andre kommunar for å samordne innspel , men Flora kommune har heller ikkje motteke slike invitasjonar frå verken Selje, Eid eller Vågsøy. I denne fasen er det innspel til korleis anboda skal utformast. Seinare i haust skal samferdselsutvalet endeleg vedta kva ruteopplegg som blir lyst ut. Det er altså rikeleg høve til å påverke det endelege anbodet.

Flora kommune har mange båtruter, og særleg er vi opptekne av tilbodet i øyane. Vi brukar mykje tid på å understreke kor viktig øyane er for oss og har ved fleire høve tala direkte til fylkestinget om desse. Så når Selje ynskjer Kystvegekspressen heilt til Selje vil det ha konsekvensar for øyane sidan same båten også er nytta der, eit tilbod kommunen brukar over 4 millionar årleg på.

Det vil også bety at fleksibiliteten mellom Måløy-Bremanger-Florø vert dårlegare. Alternativt kan dette løysast med ein ekstra båt, men det vil ha ein kostnad for enten fylket eller kommunane. Då nyttar det ikkje å vise til at ruteopplegget skal vere som før, slik Sigurd Reksnes gjer. Flora kommune er opne for høgttekning om dette og vi vil aldri seie at noko skal ligge fast før vi konkluderer. Høgttenking er også heile poenget med slike innspelsmøte som fylkeskommunen arrangerer.

Midt i den nye anbodsperioden står Stad skipstunnel klar. Vi ynskjer, og fylkestinget har vedteke, at ny rute mellom Bergen og Ålesund skal vurderast. Rutebåten kan ikkje gå direkte frå Bergen til Ålesund, då vert rutene gjennom vårt distrikt med avgang nordover på ettermiddagen. Den vil få ha glede av. Difor må ruta Bergen-Ålesund starte om morgonen på to stader. Nordover kan det bety start i Bergen og Selje. Om Selje vert startpunkt, må nordoverreisande frå Florø og Måløy byte båt i Selje, eventuelt kome seg dit på anna måte. På sørover vert problemstillinga lik. Om den startar i Selje slik som i dag, vil ikkje Vanylven og Søre Sunnmøre ha glede av ruta sørover til Nordfjord. Uansett kor ein startar vil nokon måtte byte båt/få eit dårlegare tilbod enn andre.

Flora kommune fryktar at dersom vi ikkje tek høgde no, og planlegg for framtida, vil ruteopplegget etter Stad skipstunnel opnar vere dårlegare enn enn vi likar.

Flora kommune har jobba målretta for ei grønare kollektivsatsing. Om vi får nullutslepp på lokale og regionale ruter i 2022 er vi først ute. Om vi lyser ut eit dieselanbod vil vi vere sist i klassen. Det siste vil ha betydning for eit grønt reiseliv og vi kan risikrere at utsleppsrestriksjonar i hamnene kan skape utfordringar. Lokalt næringsliv som riggar seg for det grøne skiftet vil òg vere taparar. Difor melde Flora seg inn i Grøn kystfartsprogram i 2015. Etter kvart kopla vi oss på fylkeskommunen sitt hydrogenprosjekt. Saman med Hub for Ocean har vi jobba målretta for å få til ei hydrogenrute mellom Florø og Måløy. Dette prosjektet er også teke inn i N-Trans sitt nasjonale prosjekt som nyleg fekk 200 millionar frå EU til å drive grøn innovasjon. Flora kommune har brukt over ein milion korner for å bidra til å utvikle nullutsleppsløysingar.

Gjennom kunnskap og engasjement i ulike miljøprosjekt og samtaler med fylkeskommunen, så er nullutsleppsløysingar frå Bergen til Selje og etter kvart Ålesund komplisert. Hydrogen er einaste moglegheit slik vi ser det i dag, men heller ikkje her veit vi om reiarlaga er klare til å levere dette. For å få til nullutslepp slik fylkespolitikarane ynskjer, slik Flora ynskjer og slik Eid/Selje ynskjer, så kan det hende vi må tenke annleis enn i dag. Inntek vi haldninga at alt skal vere som før blir det også slik. Bidreg vi derimot aktivt i utviklinga av betre båtruter og ny teknologi, kan vår region og fylke sette spor etter seg og oppnå ein kollektivtransport som gjer kvardagen til folk og næringsliv lettare.

Flora kommune, eller Kinn, tek gjerne eit møte samen med Vågsøy, Bremanger, Selje og Eid når utkast til anbudsdokumenter kjem på høyring. Der kan vi saman med lokalt næringsliv sette dagsorden til beste for kysten.

God sommar!