«Fleirbrukshall - kulturhus i Selje»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Stein Inge Torheim, ungdomskandidat Stad Senterparti.

Fleirbrukshall – Kulturhus Selje

I den nære framtidas Stad kommune er eit av dei viktigaste måla som vi har satt oss, at vi skal ha gode tilbod og god vekst i heile den nye kommunen. Og det er lite som skapar so god vekst som gode tilbod, og skal ein ha gode tilbod i gamle Eid kommune, so må ein også ha relativt likeverdige tilbod i gamle Selje kommune. Diskusjonen om ein fleirbrukshall med ein kulturhusdel i har vore ein lang diskusjon i Selje, og det er ein viktig diskusjon som vi ikkje skal gje oss med før vi har det på plass.

I gamle Eid har vi to fleirbrukshaller, eit operahus, og ein god del fotballbane. Og attpåtil er ein på Nordfjordeid i gong med å få på plass ein liten fotballhall, noko som er fantastisk at ein jobba aktivt med for å få på plass. Diverse organisasjonar i Eid og Eid kommunen har tatt grep og utvikla seg stort over fleire år. Og no skal vi jobbe på for å realisere fleirbrukshall med kulturhus, i gamle Selje kommune.

Barn og unge sit meir og meir inne seier alle rundt oss. Men veldig mange plassar so sit barn og unge inne fordi tilboda ikkje er der. Veldig mange av desse er også einsame og slit psykisk eller fysisk, og akkurat desse stikkorda psykisk og fysisk heng tett saman. Har man ei god fysisk helse, har man alle forutsetningane for å ha ei god psykisk helse. Barn og unge som er i aktivitet og som blir følgt tett opp i forskjellige aktivitetar, enten det er idrettsaktivitetar eller om det er kulturelle aktivitetar, har betre psykisk helse. Det viktigaste for barn og unge når dei veks opp er å bli sett, satt pris på, og å få føle på meistringskjensle. Eg trur at dersom ein skal få eit fullverdig tilbod for barn og unge i heile kommunen, so må ein ha tilboda nært der folk er. Organisasjonane som driv aktivitetane og dei eldsjelene som jobbar rundt dei er allereie på plass, no må vi berre gje dei noko meir for å utvide seg på og jobbe med!

Den økonomiske situasjonen i vår kommune gjer til at dette ikkje vert enkelt. Men godane ein får ut av å byggje ein kombinert fleirbrukshall/kulturhus er so mykje større enn ulempene ein får av det. Vi kjem til å ha veldig høg samla gjeld, men når ein skal vere attraktive og framtidsretta so må ein bygge for framtida og ikkje stå på bakbeina og la andre ta førarsetet.

Ved ytre er dette eit viktig behov som må på plass, for det er utruleg kva ein fleirbrukshall og eit kulturhus kan gjere. Berre sjå på kva Operahuset Nordfjord, Idrettshuset, og Eidahallen og mange andre anlegg i Eid har gjort for Eid kommune. Det vert ein møteplass for folk i alle aldrar.

Men for at ein skal klare å realisere dette so er eit samarbeid mellom kommune, næringsliv, frivillige lag og organisasjonar essensielt. Tippemidlar, spelemidlar og diverse andre økonomiske støtteordningar må søkast på og i lag med økonomisk støtte frå kommunen skal vi få til dette. Dugnadsjobben som ligg føre og må gjerast for å få dette realisert er massiv, men eg trur at vi i nye Stad kommune er klar for å ta den jobben!

Vi i Senterpartiet vil jobbe for at dette skal bli realisert innanfor ein rimeleg tidsramme, men vi kan ikkje gjere det aleine og det viktigaste stikkordet som kjem til å gå igjen og igjen i denne prosessen er samarbeid!