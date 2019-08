Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Jørund Nygård, Bremanger, og er eit svar på innlegget til Stig Svalheim i Vestandvind.

Fornybar-Bremanger blir truga av SFE si vindkraft



Stig Svalheim, leiar for SFE sitt Bremangerlandet Vindpark, sparkar inn opne dører i sitt tilsvar om at vi treng fornybar kraft, arbeidsplassar og verdiskapning. Men han klarar ikkje å sjå dei store linjene om kva utbyggingsplanane hans bidrar til for eksisterande og framtidig fornybar industri i Bremanger.



Her i Bremanger, er vi faktisk i stor grad allereie et fornybarsamfunn. Vi eksporterar store overskudd av fornybar vasskraft til Norge og Europa. Vi produserar silisium av den høgaste reinheitsgrada i verda - med same kortreiste vasskraft. Reinheitsgrada av silisium er i stor grad det som bestemmer kor effektive solcellepanel er. I tillegg er det ein viktig del i å mogleggjere framtidas silicene-baserte produkt, slik som batteri som kan lagre opp til 5 gonger meir energi enn dagens, og fleksible og energieffektive smartskjermar. Reinare silisium bidrar og til å gjere dagens elektronikk stadig meir energieffektiv. Difor har så nær som alle smarttelefonar i verda silisium frå Bremanger i sine mest sensitive elektroniske delar. Ein har eit aktivt forskningsmiljø og kompetanse i verdsklasse.



Difor er det med stor bekymring vi ser at den energipolitikken som blir ført, gjer det stadig meir lønnsamt å skulle flytte denne industrien vekk - truleg heilt til land som Kina. Elkem Bremanger har blitt førespegla at dei samla aukene i nettleige kan bety over 60 millionar kroner i ekstrautgifter kvart år. Dette skjer fordi lokale kundar må ta den fulle kostnaden av bygging av kraftlinjer til nye vindkraftverk, og at ein då utløyser nye, dyre kraftigare linjer som kan eksportere denne krafta til resten av Europa.



Asgeir Aase, nettsjef i SFE, oppsummerte dette godt då han advarte mot denne politikken i 2014: "Det einaste folk kjem til å stå att med frå dette er naturinngrep og tynnare lommebøker. Om ingenting endrast kan det bli svært alvorleg for all industri og næringsliv. Det er lett å sjå effekten med døme i den kraftkrevjande industrien. Der vil et par øre i nettleigeauke medføre eit tosifra milionbeløp i auka driftskostnader."



Tidlegare har det blitt det segla opp store nye planar om meir fornybarindustri i Bremanger. Ikkje rart, for her finst stor kompetanse, eksisterande fagmiljø og stor overskuddsproduksjon av fornybar vasskraft. Planar har blitt lansert med både solcellefabrikk og hydrogenproduksjon. I dag er dei planane lagt på is. Allereie er nettleiga blitt for høg, og med planlagt utbygging av heile 3 store vindkraftparkar i kommunen, kan samfunnet vårt kan få den dyraste krafta i Norge. Om og den eksisterande silisiumproduksjonen må flykte frå straumkostnadane, er det ikkje berre katastrofalt for oss her, det er og negativt for klimarekneskapet på verdsbasis. Ein vil eksportere meir fornybar kraft - men med overføringstap. Ein vil fortsatt produsere framtidsretta silisium - men mindre effektivt, og truleg med kinesisk kolkraft.



SFE har i stor grad inga skuld sjølv for att nettleiga til no samla har gått kraftig opp i regionen. Dei har vore lovpålagde å tilknytte nye vindkraftverk, og å overføre denne kostnaden til sine kundar. Men no har Regjeringa endeleg lytta, delvis. No er det i alle fall utbyggar av dei nye vindkraftanlegga som skal betale for å knytte dei til kraftnetta. Men kva gjer SFE? Dei setter samfunnsansvaret til side, og startar opp vindkraftprosjekt aleine - på stadar som Bremangerlandet der det vil koste enorme summer å knyte dei til kraftnettet. For å tjene mest mogleg, så skiller dei så ut denne kraftlinja som eit eige prosjekt, slik at alle kostnadar kan bli ført over på lokale kundar. Nett det, som SFE sin eigen Asgeir Aase advarte mot, fortsett å skje - men no er det ikkje nasjonale styresmakter han bør sette sit hjartesukk til, men øverste styre i sin eigen organisasjon.



Rett skal vere rett. SFE gjer ein kjempejobb med kraftforsyninga vår, og sysselsett mange. Dei er særs viktige for Bremanger, og vil truleg vere det i all framtid. Men når det gjeld vindkraft-sidespranget, som har ingenting med deira kjerneverksemd å gjere, bør dei legge det vekk av viktige samfunnsmessige grunnar.



Sjølvsagt bryr vi oss i Bremanger om klimaet. Vi har to isbrear i kommunen - dei vestlegaste i Norge. Begge smeltar. Vi forstår kva som skjer. Sjølvsagt vil vi bidra meir for å avgrense klimaendringane. Vi vil ha fleire hurtigladarar slik at elbilar blir eit reelt alternativ for oss. Vi vil ha batteridrevne ferjer og hurtigbåtar - kortreist konstruert av suksessbedrifta Brødrene Aa i nabokommuna med vasskraft frå fjella våre. Vi vil ha ordningar som gjer det konkuransedyktig for fiskeflåten vår å byte ut diesel med batteri eller hydrogen. Vi vil ha offentleg-private prosjekt på gang for å gjennvinne store mengder straum frå silisiumproduksjonen til Elkem Bremanger. Vi vil ha oppgradering og utviding av dei mangfoldige vasskraftverka våre slik at vi kan både kan etablere enno meir framtidsretta industri, og samstundes eksportere meir fornybar kraft i eksisterande linjenett.



Vi må derimot seie nei til den planlagte vindkrafta i urørt natur. Vi har ikkje råd. Konsekvensen kan bli at fornybarsamfunnet Bremanger forsvinn sakte, men sikkert - saman med isbreane våre.



Kanskje er plan og anleggsarbeidet kommet for langt til å stogge enkelte av vindkraftprosjekta i distriktet vårt. Men i alle fall ett av dei, Bremangerlandet Vindpark, er kun på planstadiet, og kan realistisk reverserast. I ei ideell verd, burde SFE ha stogga det sjølv. Men om ikkje dèi kjenner på samfunnsansvaret, må kommunen og lokalbefolkninga gjere det - og saman overbevise NVE og Olje og Energidepartementet om at utbygginga ikkje kan gå vidare frå planstadiet.