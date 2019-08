Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Geir Oldeide, Kinn Raudt sin ordførarkandidat.

Svar til Ola Teigen om lønn

I sitt svar til meg om lønnsharmoniseringa i Kinn blandar Teigen inn saker som er meir forvirrande enn oppklarande. Nye Kristiansand kommune si budsjettering har eg verken kunnskap om eller interesse for å diskutere. Det bidreg berre til meir synsing i ei sak vi treng fakta og klarheit i.

Eg vil heller ikkje gå inn i kva verken Nils Myklebust eller Nei til Kinn har uttalt. Det kan dei utmerka godt svare for sg sjølve. Eg hevda først og fremst to ting i mitt første innlegg til Teigen:

2,5 millionar er ikkje den totale summen. Denne summen representerer utgiftene for ei gruppe leirarar og vart brukt som døme i fellesnemnda då saka vart diskutert første gongen. Den totale kostnaden med lønnsharmoniseringa er ikkje kjent

Det ser no ut til at vi er einige om punkt 1. Så då kan vi kanskje rekne med at det er siste gongen vi får servert påstanden om at den totale kostnaden er på 2,5 millionar?

Når det gjeld punkt 2 så er det meir uklart om vi er einige eller ikkje. Då eg reiste saka i fellesnemnda var det heilt tydeleg for meg at alle i nemnda (utanom kanskje Teigen?) var einige i at den totale kostnaden med lønnsharmonisering var ukjent og at den måtte klarleggast. Og etter vedtaket skal dette som kjent leggast fram på neste møte i nemnda. Det er tydeleg at Ola Teigen angrar på at han var med på det vedtaket. Han meiner dette er feil fokus og han meiner sjølv at han (vi) har god oversikt.

OK. Det er lov å angre på at ein har vore med på eit vedtak. Men alle dei andre i nemnda står vel fortsatt på vedtaket vi gjorde? Det betyr at du er i klart mindretal på dette spørsmålet, Ola Teigen. Så talla skal leggast fram på neste møte.

Administrasjonen bør få jobbe med andre saker som f.eks budsjett, hevdar Teigen. Heldigvis baka eg inn i forslaget mitt at administrasjonen har fullmakt til å leige inn ekstern kompetanse for å komme i mål med lønnsharmoniseringa. Så slik sett skal det ikkje nødvendigvis gå så hardt ut over andre saker i administrasjonen. Men eg syns jo det er litt rart at ein kan lage budsjett før ein har klart føre seg kva total utgift lønnsharmoniseringa utgjer.

Teigen utfordrar meg om mitt fokus. Mitt fokus i denne saka er å få klarheit og sikre tal. Når det er gjort kan eg ha fokus på andre ting.