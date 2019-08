Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Stig Svalheim, dagleg leiar i Bremangerlandet Vindpark og Vestavind Energi.

Uriktig om Bremangerlandet vindpark

I eit lesarbrev i Fjordenes Tidende 30.juli kjem vindkraftmotstandar Jørund Nygård med fleire uriktige påstandar om Bremangerlandet vindpark. Dei kan ikkje få stå uimotsagde.

I overskrifta teiknar han eit bilde av prosjektet på Bremangerlandet som «det mest konfliktfylte i landet». Det står han sjølvsagt fritt til personleg å meine, men både regjeringa, fylkespolitikarane og lokalpolitikarane i Bremanger har eit anna syn enn Nygård i det spørsmålet.

Det er legitimt at Nygård ynskjer å ivareta urørt natur. Som utbyggar er også vi opptatt av at dei utbyggingar vi står bak skal ta omsyn til naturverdiar, og det er gjort ei rekke tilpassingar av prosjektet for å ivareta naturomsyn. Omsyn til fugleliv, drikkevatn, visualitet, reduksjon av støy og skyggekast for busetnad, samt kulturminner er på best muleg måte ivareteke gjennom tilpassingar i prosjektet . Døme på dette er færre turbinar enn opprinneleg planlagt, mindre anleggsveg og endra plassering av turbinane. Likevel er det slik at all produksjon av fornybar energi anten det er frå vatn eller vind vil medføre noko naturinngrep. Vi meiner det går an å finne ein god balanse mellom å ta vare på naturen og produksjon av fornybar energi.

Vi aksepterer at Nygård argumenterer for sitt syn, men han bør gjere det utan å feilorientere om vårt prosjekt. Det er ikkje rett slik Nygård framstiller det at vi bryt med vilkår som styresmaktene har gjeve. Prosjektet har vore gjennom fleire offentlege høyringar og har fått tildelt konsesjon etter handsaming av OED som oppheva NVE sitt avslag. I motsetning til det Nygård skriv, var NVE sitt avslag grunngjeven med visuell sumverknader og valde difor å avslå vindkraftkonsesjonen til Vågsvåg Vindkraftverk og i staden tildele konsesjon til Bremangerlandet Vindkraftverk.

Før bygging av vindkraftverket kan startast skal det føreligge ein godkjent detaljplan, inkludert ein miljø transport og anleggsplan som oppfyller alle konsesjonsvilkår og som er godkjent av NVE. Dei endringar vi gjer i prosjektet må med andre ord godkjennast av styresmaktene. Den endelege detaljplanen vil bli sendt ut på høyring frå NVE i løpet av hausten, og det vil då vere mogeleg å kome med innspel. Bremangerlandet vindpark vil i høyringsperioden ha kontordagar i Bremanger og vil då kunne orientere om prosjektet og svare på spørsmål.

Bremangerlandet Vindpark vil med sin fornybar kraftproduksjon på ca 300 million kWh årleg i 25 år vere eit viktig bidrag til å møte forbruksveksten i Norge og Europa forøvrig. Prosjektet har vore under utarbeiding i fleire år, og omsøkte endringar i konsesjonen vert gjort både for å utnytte vindressursen med dagens teknologi, men ikkje minst for å ivareta alle berørte på best muleg måte. Tilpassing av turbinplassering for ikkje å forstyrre radiolinjene frå Steinfjellsendaren har vore den største premissgivaren for turbinplasseringa i dette prosjektet. Teknologiutviklinga har gjort at lengda på turbinblada er omsøkt auka, medan høgda på tårna er om lag den same. Det er ikkje riktig slik Nygård skriv at «høgda har auka frå 80 til 150 m». Høgda på toppen av turbinbladet er auka frå 130m til 150m. Vidare har auke i lengda på turbinblada endra vår plan for transport av turbinane, og dermed vårt behov når det gjeld vegutbetring på Bremangerlandet. I dialog med Bremanger kommune er denne endringa kompensert i ei eiga avtale med Bremanger kommune slik at kommunen mottek 32,5 millionar kroner som dei står fritt til å bruke anten på det opprinnelege tiltaket eller andre tiltak.

Tiltaket gjev også positive ringverknader for området i form av arbeidsplassar, aktivitet og verdiskaping. Vi reknar med at prosjektet vil sysselsette 40-50 personar frå lokalt næringsliv i anleggsfasen og 7-8 årsverk i drifta av anlegget. Dette vil vere med å ytterlegare styrke kompetansemiljøet på energiområdet i Bremanger. I tillegg vil Bremanger kommune motta årleg inntekt på anlegget i form av eigedomsskatt eller tilsvarande på dagens nivå dersom skatteregime skulle bli endra.

Nygård trur dette vil svekkje grunnlaget for busetting og aktivitet i området, vi trur tvert om at vi vil styrkje det.